‘Als Barcelona en Real Madrid komen, is het lastig om nee te zeggen’

Paul Ince verwacht dat Liverpool het moeilijk gaat krijgen om de huidige selectie intact te houden. Onder anderen Virgil van Dijk werd al eens sporadisch gelinkt aan een vertrek bij the Reds en volgens de oud-middenvelder van Liverpool ligt een transfer nog altijd op de loer, ook omdat bijvoorbeeld de Spaanse topclubs mogelijk in financieel opzicht meer te bieden hebben.

"Ze doen het geweldig daar, zowel de spelers als Jürgen Klopp", begint Ince over de situatie op Anfield in gesprek met de Liverpool Echo. "Maar memorabele teams winnen jaar in jaar uit prijzen. Ze hebben goede mogelijkheden om dit te bewerkstelligen, maar we moeten over een paar jaar pas terugkijken om te constateren of dit wel een geweldig Liverpool-team was."

"Het is nu de vraag hoe ze nog beter kunnen worden. Het is ook een kwestie om de spelers binnenboord te houden", aldus Ince, die wijst naar bijvoorbeeld de verkoop van Philippe Coutinho in januari 2018 aan Barcelona. "Gaat er iemand komen voor Virgil van Dijk? Als Barcelona en Real Madrid aankloppen, is het lastig om nee te zeggen."

"Slachtoffer worden van je eigen succes zit er dik in. Met zulke geweldige prestaties worden ook de ogen van Barcelona en Real Madrid geopend. Het is lastig voor een speler om nee te zeggen als zij komen. Kijk naar Cristiano Ronaldo (die naar Juventus vertrok, red.). Ben je wel bereid om iedere keer, jaar in jaar uit, hetzelfde te doen of wil je een keer elders een nieuwe uitdaging aangaan?"