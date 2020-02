Ciro Immobile evenaart record uit 1959 en helpt Lazio richting Juventus

Lazio doet nog volop mee in de titelstrijd in de Serie A. De ploeg van Simone Inzaghi won zondagmiddag met 2-3 van Genoa, waardoor de Romeinen hun tweede plek in Italië wisten te verstevigen. Juventus leidt de dans in de Serie A met een punt voorsprong op Lazio, terwijl Internazionale met een wedstrijd minder zes punten achterstaat op de koploper.

Na twee minuten stond Lazio al op de gewenste voorsprong. Adam Marusic zette een rush in en kon niet worden tegengehouden door de verdedigers van Genoa, waarna hij de bal tegen de touwen werkte: 0-1. In de tweede helft verdubbelde Ciro Immobile de voorsprong door doelpunt nummer 27 van dit Serie A-seizoen te maken: 0-2. Met zijn treffer evenaarde de Italiaan een Serie A-record van Antonio Angelillo uit 1958/59 met het hoogste aantal goals na 25 wedstrijden.

Genoa, met onder anderen Lasse Schöne in de basis, deed in de tweede helft via een prachtig schot van Francesco Cassata iets terug: 1-2. Het Lazio van Bobby Adekanye, die negentig minuten op de bank bleef, leek twintig minuten voor tijd een einde te maken aan alle onzekerheid. Danilo Cataldi mocht vlak buiten het vijandelijke strafschopgebied namelijk aanleggen voor een vrije trap en de middenvelder wist de bal knap in het net te deponeren: 1-3. Genoa kwam vlak voor tijd nog terug tot 2-3 door een benutte penalty van Domenico Criscito, maar daar bleef het bij.