FC Twente geeft duel met FC Utrecht in drie minuten volledig uit handen

Het is FC Twente niet gelukt om de verrassende overwinning op AZ van vorige week een passend vervolg te geven. De ploeg van trainer Gonzalo García García stond tien minuten voor tijd nog met 0-1 voor tegen FC Utrecht, maar gaf de wedstrijd in een tijdsbestek van drie minuten volledig uit handen. Jonas Arweiler, die als invaller debuteerde in de hoofdmacht van FC Utrecht, tekende vier minuten voor tijd voor de winnende treffer, waardoor de Domstedelingen met 2-1 wisten te winnen.

FC Twente rekende vorige week verrassend af met AZ en werkte zodoende met een goed gevoel toe naar de ontmoeting met FC Utrecht. Bij de Domstedelingen zat Dennis Haar op de bank, omdat John van den Brom een schorsing uitzat wegens zijn uitspattingen richting de arbitrage in het slot van de uitwedstrijd tegen Willem II (1-1). De eerste grote kans in De Galgenwaard was voor de bezoekers, toen Haris Vuckic vrij opdook in het strafschopgebied en het leer niet kon breedleggen richting Queensy Menig. Kort daarna kwam FC Utrecht-doelman Jeroen Zoet goed weg, nadat hij over de bal heen maaide. Vuckic kwam weliswaar in balbezit, maar kon niet optimaal profiteren.

Nadat Vuckic opnieuw een kans onbenut had gelaten, werd FC Utrecht in de slotfase van de eerste helft gevaarlijker. Kristoffer Peterson dook tot drie keer toe op voor het doel van FC Twente, maar de beste mogelijkheid was voor Sander van de Streek. Zijn inzet ging maar net langs de paal. Ook Giorgi Aburjania had de openingstreffer voor rust nog op zijn schoen, maar de eerste helft bleef uiteindelijk doelpuntloos. Kort na rust waren Gyrano Kerk en Noa Lang dicht bij een doelpunt, maar het was uiteindelijk Vuckic die twintig minuten voor tijd op aangeven van Menig de score opende.

Kort na de openingstreffer kreeg Menig een goede mogelijkheid op de 0-2, maar zijn inzet werd gekeerd door Zoet. Waar FC Twente de wedstrijd in handen leek te hebben, keerde het duel in de slotfase volledig om. Met nog zeven minuten op de klok tikte Kerk de gelijkmaker binnen, nadat hij de bal door geklungel in de defensie van FC Twente via de rug van Julio Pleguezuelo voor de voeten had gekregen. Vier minuten voor tijd bezorgde de ingevallen Arweiler FC Utrecht de overwinning vanuit een hoekschop. Vuckic leek in blessuretijd nog de gelijkmaker aan te tekenen, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel.