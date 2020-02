Bruggink hoopt op ‘verfrissende’ keuze bij PSV: ‘Het brengt iets teweeg'

PSV is momenteel nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer en het is nog relatief stil in die zoektocht. De Eindhovenaren namen in december afscheid van Mark van Bommel, die tot het einde van het seizoen opgevolgd is door Ernest Faber. Als het aan Arnold Bruggink ligt, gaat PSV vanaf komende zomer in zee met een buitenlandse trainer.

“Dat houden ze goed beschermd. Ik heb dit weekend nog een stukje van RB Leipzig gezien. Als je een beetje in de hoek van een Nagelsmann-variant kan gaan zitten”, zegt Bruggink in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports over de zoektocht van PSV naar een nieuwe trainer. Hans Kraay junior werpt de naam van Roger Schmidt op. De 52-jarige Duitse oefenmeester zit sinds afgelopen zomer zonder baan, nadat hij vertrok bij het Chinese Beijing Sinobo Guoan.

“Het zou goed zijn als iemand van buitenaf in de organisatie komt”, geeft Bruggink te kennen. “Ik denk dat het wel die kant opgaat, die geluiden hoor je ook. Ik zou het heel verfrissend vinden, omdat het ook in Nederland iets teweegbrengt. Stel dat PSV met een buitenlandse coach gaat werken, iemand die met veel energie en loopvermogen speelt. Dan komen er ook andere spelers. Het vraagt een hele andere energie binnen een club, een organisatie én een elftal.”

“Ik denk dat het bijvoorbeeld voor een Mohamed Ihattaren, als hij er nog speelt, goed zou zijn, er wordt iets anders van hem gevraagd”, besluit de analist. Faber maakt het seizoen bij PSV af als interim-trainer. De Eindhovenaren boekten tegen Willem II (3-0) en ADO Den Haag (0-3) twee overwinningen op rij en bezetten momenteel de vierde plaats in de Eredivisie. PSV neemt het zondagmiddag in Arnhem op tegen Vitesse.