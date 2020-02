Ten Hag moet ‘irritaties’ van Ziyech wegnemen: ‘Dat is juist zijn kracht’

Ajax staat komende donderdag voor de zware opdracht om alsnog de achtste finales van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers gingen afgelopen week met 2-0 onderuit op bezoek bij Getafe. Sjors Ultee geeft bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports te kennen dat hij benieuwd is naar het plan van Erik ten Hag voor de return in de Johan Cruijff ArenA.

“Over Erik ten Hag en Ajax. Jij kent Erik goed, toch? Hakim Ziyech en Dusan Tadic zijn de spelers die de ploeg voetballend bij de hand moeten nemen en het niet hadden tegen Getafe, ze liepen redelijk geïrriteerd rond. Gaat hij dan met Ziyech en Tadic zitten of laat hij het lopen?”, zo richt Hans Kraay junior zich tot Ultee. De huidige trainer van Fortuna Sittard werkte bij FC Utrecht als assistent samen met Ten Hag.

Ten Hag: 'Het perspectief is niet goed, maar we geven niet op'

“Dan gaat hij wel zitten. Daarom ben ik vooral heel benieuwd naar donderdag, want Erik is vaak wel goed in het maken van een plan. Dat is nu niet gelukt”, reageert Ultee. “Althans het plan maken wel, maar de uitvoering niet. Hij is er juist goed in om hen belangrijk te maken, om aan te geven: ‘Dit hebben we niet goed gedaan, we hebben jullie nodig op die manier om resultaat te behalen’. Het is juist zijn kracht om Ziyech en Tadic te raken, één op één met beelden.”

Presentator Milan van Dongen benadrukt dat Ziyech zijn frustraties meerdere keren uitte tijdens het duel met Getafe. “Jij vertelde dat we heel veel niet gezien hebben qua irritatie. Heeft Ten Hag de macht en de kracht om te zeggen: ‘Hakim, dit wil niet meer’?”, vraagt Kaay jr. aan Ultee. “Ja, maar ik denk dat het vooral belangrijk dat je kunt uitleggen aan een speler: ik snap je frustratie, het ging ook niet goed”, antwoordt Ultee. “Maar als trainer ga je een nieuw plan maken. Je moet de speler overtuigen met een beter plan. Ziyech wil ook een plan horen van een trainer, die wil ook weten waarom het slecht ging en hoe het wel beter moet. De kracht van Erik is vooral dat hij op inhoud kan overtuigen.”