FOX-analisten oordelen spijkerhard: ‘Dit hoort niet als je voor Ajax speelt!’

Ajax verloor donderdag met 2-0 van Getafe, waardoor de volgende ronde in de Europa League een lastig verhaal gaat worden voor de Amsterdammers. De Spaanse club irriteerde de Ajacieden met overtredingen en veel theater. Ryan Babel dreef de spot met Allan Nyom, die zich volgens de aanvaller aanstelde, maar dat viel verkeerd bij Arnold Bruggink en Sonny Silooy.

"Er werd een beetje denigrerend gedaan over Getafe, we praten over de nummer drie van Spanje. Ze hadden gewoon een goed plan", begint Bruggink bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Ze hadden Ajax heel goed geanalyseerd. Ze kregen nooit een seconde de tijd. Ze hebben heel goed geanalyseerd hoe ze Ajax moesten bestrijden."

Ten Hag: 'Dit is een heel slecht perspectief voor de return'

Daarna richt Bruggink de pijlen op Babel, die Nyom nadeed nadat de aanvaller van Ajax een overtreding had begaan. "Het was niet slim", oordeelt presentator Milan van Dongen. Bruggink repliceert: "Het was niet slim?! Dit hoort niet als je voor Ajax speelt! Je bent speler van Ajax. Er speelden zes jongens die vorig jaar de halve finale van de Champions League speelden. Dit gedrag hoort niet bij een speler van Ajax."

Silooy, eveneens te gast bij het tv-programma, is het eens met de oud-middenvelder. "Het is niet wat je moet laten zien. Je moet laten zien hoe wij voetballen", zegt de oud-speler van de Amsterdammers. "Dat heb je niet kunnen doen. Dan moet je dát achterwege laten, een koprol te doen. Je zet jezelf voor schut, maar je zet ook de club Ajax voor schut", besluit de oud-international.