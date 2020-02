AZ is snel overtuigd, betaalt transfersom en deelt contract tot 2025 uit

AZ heeft de optie tot koop in het contract van Yukinari Sugawara gelicht, zo melden de Alkmaarders zondagochtend via de officiële kanalen. De negentienjarige Japanner kwam begin dit seizoen op huurbasis over van Nagoya Grampus en wordt nu definitief gestrikt. In het AFAS Stadion tekende Sugawara een contract tot medio 2025.

De veelzijdige rechtsback, die ook wordt ingezet als buitenspeler, speelde voor AZ reeds vijftien wedstrijden in de Eredivisie. Sugawara maakte zijn basis- en competitiedebuut tegen Fortuna Sittard en maakte meteen een van zijn drie doelpunten in dienst van AZ. Verder kwam Sugawara zeven keer uit in de Europa League, één keer in de TOTO KNVB Beker en vijf wedstrijden namens Jong AZ.

"Het is mooi dat we Yuki het afgelopen halfjaar hebben kunnen zien spelen en trainen", reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts op de clubsite. "We waren vrij snel overtuigd dat we de optie in zijn contract zouden lichten. Dat hebben we nu gedaan. Het is een jonge speler die laat zien dat hij er al klaar voor is als hij in het eerste elftal moet spelen. Dan is het mooi dat je een talent voor zo'n lange tijd kan vastleggen."