Frenkie de Jong: 'Tijdens zo'n gesprek geeft Lionel Messi aan wat hij wil'

Frenkie de Jong is ruim een half jaar na zijn transfer van Ajax naar Barcelona nauwelijks nog weg te denken uit de basisopstelling van Barcelona. De Nederlander deed zaterdag alleen als invaller mee in het competitieduel met Eibar (5-0), maar dat was vooral met oog op het midweekse Champions League-duel met Napoli. Het aanpassen op voetbalgebied is bij Barcelona vrij soepel verlopen, omdat de overgang ‘niet supergroot is’.

“Ajax en Barcelona hebben een beetje hetzelfde idee over voetbal. Natuurlijk, Barcelona is beter en er zijn hier wel wat spelers die individueel beter zijn. Maar met Ajax hebben we vorig seizoen ook een heel hoog niveau gehaald”, benadrukt De Jong in een interview met de NOS. Hij geeft graag zijn mening over de discussie die in Spanje en Nederland wordt gevoerd wat betreft zijn positie op het middenveld. “Bij het Nederlands elftal en vorig seizoen bij Ajax speelden we met twee controlerende middenvelders en één diepe nummer tien. Bij Barcelona spelen we vaak met één controlerende middenvelder.”

“Dus die positie bestaat helemaal niet bij Barcelona. Ik denk dat mensen het vaak ook niet begrijpen”, vervolgt de middenvelder van de Catalanen. “Mensen zeggen: je speelt niet op je positie. Maar ik speel gewoon op het middenveld, en natuurlijk, soms wat dieper. Maar ik moet me daar gewoon aanpassen. Ik zie het echt niet als een probleem. Ik speel bijna alle wedstrijden. Het is ook alleen maar goed voor me. Je moet zorgen als je een goede speler bent dat je op meerdere posities uit de voeten kan.”

“Ik denk dat ik op mijn best ben als ik veel aan de bal kan komen en mee kan doen in de opbouw, en de bal kan spelen naar de mensen die het moeten beslissen. Het meer controlerend spelen ligt me beter dan wanneer ik echt diepste middenvelder ben.” De Jong praat regelmatig met vedette Lionel Messi, maar het is ook weer niet zo dat hij een half uur met hem gaat zitten en heel inhoudelijk over voetbal gaat praten. “Dat doe ik ook niet met andere spelers en deed ik ook niet bij Ajax. Tijdens zo'n gesprek geeft hij vooral aan wat hij wil. Het is niet zo dat ik de persoon ben die bij hem gaat aangeven hoe ik wil dat hij speelt.”

De voertaal in de kleedkamer van Barcelona is Spaans, een taal die De Jong langzamerhand begint te beheersen. "Het is een hele leuke ploeg. Een heel gezellig team. En ja, er zijn ook barbecues. En een groepsapp. Wie de beheerder is? Volgens mij is dat Gerard Piqué. Hij heeft mij in ieder geval toegevoegd."