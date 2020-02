Timo Werner erkent: ‘Veel dingen wijzen erop dat ik bij Liverpool pas’

Timo Werner is ook dit seizoen een van de smaakmakers in de Bundesliga. De 23-jarige aanvaller nam zaterdag in de klinkende uitzege bij Schalke 04 (0-5) een van de vijf goals van RB Leipzig voor zijn rekening en komt zodoende op 21 doelpunten. Dat zijn er maar vier minder dan Robert Lewandowski van Bayern München. De vraag is of Werner ook komend seizoen nog op de topscorerslijst van de Duitse competitie zal staan.

Werner wordt al langere tijd met Liverpool maar ook Bayern München in verband gebracht. Toch koos hij er afgelopen zomer om zijn contract, dat in juni van dit jaar ten einde zou lopen, tot de zomer van 2023 te verlengen. Engelse en Duitse media speculeerden massaal over de reden. Zo bewijst Lewandowski, 31 jaar, nog altijd dat hij nog lang niet versleten is en Werner zou geen trek hebben gehad in een rol van stand-in. Bij Liverpool lijken Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah ook nog jaren mee te kunnen.

Werner kreeg na het duel in Gelsenkirchen vragen over een eventuele transfer naar Liverpool. “Ze hebben met Jürgen Klopp een van de beste trainers ter wereld. En hij is ook nog Duits”, beaamde de Duits international. “Veel dingen wijzen erop dat ik bij Liverpool pas. Heel goed zelfs met mijn speelstijl. Maar daar denk ik nu niet aan. We hebben nog zo veel voor ogen met RB Leipzig. Vorig jaar was het zogenaamd Bayern, nu zogenaamd Liverpool.”

De uitspraken en de contractverlenging ten spijt, Werner sluit een zomerse transfer zeker niet uit. “Ik sluit helemaal niets uit. In de zomer hebben we het eerst het EK. Daar zal mijn focus op liggen. Over al het andere denk ik daarna na.” Leipzig-trainer Julian Nagelsmann praat regelmatig met Werner over zijn loopbaan. “Het zou voor Werner moeilijker zijn om bij Liverpool speeltijd te krijgen dan bij Leipzig. In zijn eerste jaren zou hij niet de status genieten die hij hier wél heeft. Dat vertel ik hem ook. De spelers zien hoe de club zich ontwikkelt en hoe groot ons potentieel is”, benadrukte de oefenmeester.