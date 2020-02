Getafe-coach Bordalás dient kritische Frenkie de Jong van repliek

José Bordalás kan weinig met de kritische uitspraken van Frenkie de Jong naar aanleiding van het Europa League-duel tussen Getafe en Ajax (2-0). De middenvelder van Barcelona liet vrijdag tegenover de NOS weten vol frustratie op de bank te hebben zitten kijken naar het duel tussen Getafe en zijn voormalig werkgever.

“Ik vond het echt irritant om naar te kijken. Getafe speelt niet echt om het publiek te vermaken, zal ik maar zeggen. Dus dan zit je wel gefrustreerd thuis.” Bordalás werd in aanloop naar het competitieduel met Sevilla met de uitspraken van de Oranje-international geconfronteerd. “In de voetballerij zijn er veel smaken”, antwoordde de trainer.

“Er zijn mensen die naar het theater gaan. De een vindt de ene voorstelling prachtig, de ander juist een andere voorstelling. Ik respecteer de mening van iedereen, maar ik wil het hierbij laten. Onze focus ligt nu bij het duel met Sevilla.” De Jong was overigens ook complimenteus over Getafe. “Het is gewoon een goede ploeg. Tenminste, het is heel moeilijk om tegen ze te spelen. Maar als Ajax top is en het niveau haalt dat het kan halen, is er zeker nog een kans.”

Getafe speelt zondag om 18.30 uur, vier dagen voor het weerzien met Ajax in Amsterdam, tegen het Sevilla van Luuk de Jong. De club uit de voorstad van Madrid heeft liefst elf van de laatste vijftien duels in alle competities in winst omgezet en staat in LaLiga derde, met 42 punten uit 24 duels. De voorsprong op Atlético Madrid, Real Sociedad en Sevilla bedraagt twee punten.