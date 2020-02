Van Basten geniet van fraai doelpunt in Eredivisie: ‘Het is net Messi’

SC Heerenveen wacht nog steeds op de eerste overwinning in dit kalenderjaar. De ploeg van Johnny Jansen bleef zaterdagavond steken op 2-2 tegen ADO Den Haag. Alen Halilovic wist twaalf minuten voor tijd nog de gelijkmaker te scoren waardoor de Friezen een punt pakten. De schitterende voltreffer van de huurling van AC Milan zorgde voor bewondering in de studio van FOX Sports.

“Dit is wel een pareltje hoor”, noemt presentator Jan-Joost van Gangelen de sublieme inzet van Halilovic in de linkerkruising, waarna Marco van Basten inhaakt. “Dit is toch net Lionel Messi?”, vraagt de oud-aanvaller zich openlijk af. “Messi schoot vandaag (zaterdag, red.) vier keer raak. Hij lijkt ook op hem. Hij is klein en ook zo’n linkspoot.”

De manier waarop ADO verdedigde wordt wel aan de kaak gesteld. “Ze moeten wel dat linkerbeen afschermen”, merkte voormalig ADO-trainer Fons Groenendijk op. Mario Been: “Natuurlijk, je moet veel meer druk op de bal zetten. Aaron Meijers blijf maar achteruitlopen.” Het doelpunt wordt vervolgens nog een keer in de studio getoond, waarna Van Basten zich blijft verbazen.

“Hij staat ook bijna stil hè”, stelt Van Basten. “Hij legt hem zo ontzettend precies in de kruising. Dan raakt-ie hem zo, met de juiste snelheid en dan draait hij zo. Dat is bijzonder mooi.” Het was voor Halilovic, 23 jaar, pas zijn eerste doelpunt voor Heerenveen. De ex-speler van onder meer Barcelona en Hamburger SV viel in dertien van zijn vijftien Eredivisie-duels in en was eerder goed voor twee assists.