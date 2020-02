Zidane treurt na nederlaag én blessure Hazard: ‘Het ziet er niet goed uit’

Real Madrid kende zaterdagavond allerminst een goede generale in aanloop naar de komende topduels met Manchester City, woensdag in de Champions League, en Barcelona, komende zondag in LaLiga. Het team van Zinédine Zidane leed een 1-0 nederlaag bij Levante en zag de voorsprong van één punt op de Catalanen veranderen in een achterstand van twee punten. Tot overmaat van ramp raakte ook Eden Hazard geblesseerd.

Hazard moest zich halverwege de tweede helft geblesseerd én hinkend laten vervangen door Vinicius Junior. Zidane maakt zich zorgen, zo erkende hij. “Het gevoel is niet goed”, zo zei de Fransman. “Het ziet er niet goed uit. Hij heeft zich pijn gedaan op de plek waar hij geblesseerd was. Het was een klap, maar we wachten af wat de medische tests zeggen. Wellicht is het minder erg. Nu doet het in ieder geval pijn.”

Hazard stond eerder dit seizoen liefst drie maanden aan de kant door een blessure aan het gewricht. De teller van de aankoop van liefst honderd miljoen euro staat zodoende nog maar op vijftien duels in alle competities, waarin de Belgisch international maar tot twee assists en een doelpunt kwam. Hazard kreeg zeven minuten na rust een dot van een kans in het Ciutat de Valencia, maar oog in oog met doelman Aitor Fernández miste hij. Niet veel later moest hij naar de kant.

Real Madrid verspeelde een week geleden ook dure punten tegen Celta de Vigo (2-2). “Voetbal is soms klote, we hebben in twee duels vijf punten verspeeld”, somde Zidane op. “We hebben dit seizoen goede momenten gekend, maar nu verliezen we vijf punten. Komende week spelen we om alles. Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld, omdat mijn spelers alles hebben gegeven. Dit is een slechte fase van ons.”

Een nederlaag tegen Barcelona, dat zaterdag met 5-0 van Eibar won en vier LaLiga-duels op rij heeft gewonnen, kan flinke gevolgen hebben. “Na deze wedstrijden weten we dat we woensdag en zondag moeten winnen. We gaan er alles aan doen om in de competitie weer aan de leiding te gaan, maar eerst hebben we woensdag nog een wedstrijd. Wat mij zorgen baart? Niets. Dit is voetbal. We moeten niet de schouders laten zakken na deze twee duels. We moeten erin geloven dat we voor een ommekeer kunnen zorgen. Ook dat is voetbal.”