Bas Nijhuis pleit voor ‘discussie in Zeist’ na Feyenoord - Fortuna

De twee strafschoppen tijdens het Eredivisie-duel tussen Feyenoord en Fortuna Sittard waren na afloop het onderwerp van gesprek. Zowel Dick Advocaat als Sjors Ultee vond de penalty's onterecht. “Hij had hem ook niet kunnen geven”, zei Advocaat met een cynische lach over de beslissing van arbiter Bas Nijhuis bij de strafschop voor Feyenoord.

“Het spel was net zo slecht als die penalty. Ze hebben gewerkt als paarden, maar het was niet geweldig vandaag. Maar er is toch wel wat gebeurd afgelopen week.” Daarmee doelde de oefenmeester van Feyenoord op het overlijden van materiaalman Carlo de Leeuw. Een dag voor de wedstrijd woonde de selectie nog de crematie bij.

Ultee vond dat de VAR nooit had mogen ingrijpen bij beide penaltymomenten. “Een VAR is er voor de grote fouten”, benadrukte de trainer van Fortuna Sittard. “Dit waren gewoon momenten die plaatsvinden in een strafschopgebied. Het is schandalig. Dat geen toeschouwer dacht dat het een penalty was, zegt genoeg.”

“Al heb ik niet het idee dat we genaaid zijn, zoals vorige week. Bij onze penalty was namelijk ook niets aan de hand.” Nijhuis bleef met gemengde gevoelens achter. “Moeten we hiervoor wel de VAR inzetten?”, vroeg de arbiter zich in gesprek met de NOS hardop af. Nijhuis werd door de VAR gewezen op een botsing tussen Lazaros Rota en Robert Bozenik. “Ik krijg op beeld te zien dat Bozenik in de rug wordt gelopen. Aan de hand daarvan heb ik een strafschop gegeven”, blikte Nijhuis terug op het eerste moment.

“Het lijkt alsof hij vol in de rug wordt gelopen. Daarom geef ik ook een penalty.” Nijhuis is na afloop niet zo zeker meer van zijn besluit. Of van de gang van zaken. “De VAR is ervan overtuigd dat het een strafschop is en daarom roept hij mij ook. Maar ik vind dit wel een moment om met elkaar in Zeist over te discussiëren. Of we hiervoor een VAR moeten laten roepen. Even doornemen met elkaar of we hier moeten ingrijpen, ja of nee.”

Voor dergelijke onschuldige botsingen is de VAR niet in het leven geroepen, zo beaamt Nijhuis. “Het moet clear and obvious zijn als je iets mist. Als er echt een overtreding wordt gemaakt in de zestien en de benen worden weggeschopt, dan moeten we ingrijpen. Maar dit zijn momenten waarbij je je afvraagt: is dit iets om in te grijpen? Dat is lastig. Ik vind dit iets om met elkaar te bespreken”, besloot Nijhuis, die na afloop echter geen twijfels had over de penalty die Justin Bijlow veroorzaakte. “Die was voor mij wel duidelijk hoor.”