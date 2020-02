Drama voor Real Madrid: dure nederlaag acht dagen voor Clásico

Real Madrid heeft zaterdagavond een bijzonder dure nederlaag in LaLiga geleden. Acht dagen voor aanvang van de Clásico tegen Barcelona ging het team van trainer Zinédine Zidane met 1-0 onderuit bij Levante. Door de eerste competitienederlaag sinds 19 oktober, 1-0 bij Real Mallorca, én de 5-0 zege van Barcelona op Eibar starten de hoofdstedelingen met een achterstand van twee punten aan de belangrijkste krachtmeting van het seizoen.

Real Madrid domineerde in de eerste helft en had ook enkele kansen op een doelpunt, maar de afwerking faalde, of de finesse in de laatste meters ontbrak of de spelers van Zidane stuitten op Aitor Fernández. De doelman van Levante maakte in de eerste 45 minuten een zekere indruk. Alleen al in de eerste tien minuten moest Aitor in actie komen op pogingen van Karim Benzema en Luka Modric. Kopballen van Casemiro en Sergio Ramos misten de juiste richting.

Dat de spelers gefrustreerd raakten, merkte ook Alejandro José Hernández Hernández. De dienstdoende arbiter werd voortdurend gewezen op gefloten én niet-gefloten overtredingen. Richting de rust zette het team van Zidane alles op alles op nog een openingstreffer te forceren. Isco schoot naast na een spectaculaire pass van Ramos, maar later bleek dat hij ook buitenspel stond. De laatste pogingen van Eden Hazard en Modric boden ook geen soelaas.

In de tweede helft bleef Aitor degene die Real Madrid hoofdbrekens bezorgen. Na zeven minuten spelen stond Hazard na een goede pass van Marcelo oog in oog met doelman, die als winnaar uit de strijd kwam. Voor de Belg zat het duel in het Ciutat de Valencia er na iets meer dan een uur spelen al op. Hij hinkte en werd noodgedwongen vervangen door Vinicius Junior.

Zidane stond zorgelijk aan de kant: Real Madrid zorgde voor veel minder gevaar dan voor rust en ook de intensiteit in het spel van de Koninklijke was aanzienlijk gedaald. Een subliem doelpunt van José Luis Morales deed de bezoekers twaalf minuten voor tijd de das om. El Comandante sprintte aan de linkerkant bij Modric weg en schoot het leer met een heerlijke poeier in de korte hoek achter de verbouwereerde Thibaut Courtois. Daar Benzema in de slotfase twee mogelijkheden onbenut liet, stapte Levante als winnaar van het veld. Real Madrid speelt komende woensdag in de Champions League tegen Manchester City.