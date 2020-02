Fenomeen Rebic kan AC Milan ondanks zoveelste doelpunt niet redden

AC Milan is er op bezoek bij Fiorentina niet in geslaagd een overwinning over de streep te trekken. I Rossoneri leken met dank aan een nieuw doelpunt van Ante Rebic, die voor de vierde keer op rij scoorde, drie punten te gaan stelen in Florence, maar een penalty van Edgar Pulgar in de slotfase gooide roet in het eten: 1-1. Milan blijft door het gelijkspel onderin het linkerrijtje bungelen.

Veel kansen waren er niet te zien in de eerste helft in het Stadio Artemio Franchi. Fiorentina had licht de overhand en werd in de zestiende minuut het meest dreigend met een schot van Gaetano Castrovilli, dat over ging. Na een half uur leek Zlatan Ibrahimovic de bezoekers fraai op voorsprong te brengen. De 38-jarige spits versnelde de zestien in, kreeg de bal uit de kluts mee en passeerde doelman Bartlomiej Dragowski. Niemand in het stadion leek iets op het doelpunt aan te merken te hebben, maar de VAR constateerde dat Ibrahimovic hands had gemaakt in zijn aanname en keurde de treffer af.

In de 56ste minuut slaagde Milan erin om wél een geldig doelpunt op het scorebord te zetten. De Fiorentina-verdediging wist de bal niet uit de eigen zestien te werken, waarna Ante Rebic doortastend handelde en via het been van German Pezzella scoorde: 0-1. Vijf minuten later brak Ibrahimovic door richting het Fiorentina-doel, maar Henrique Dalbert stak daar een stokje voor door een overtreding te maken op de Zweed. De scheidsrechter leek Dalbert weg te laten komen met geel, maar na ingrijpen van de VAR werd de kaart gepromoveerd tot rood.

Fiorentina bleef ook met tien man geloven in een resultaat en kreeg in de 73ste minuut een enorme kans. Dusan Vlahovic dook vrij op aan de linkerkant van de zestien, maar mikte centimeters voorlangs. Daarmee was het niet gedaan, want vijf minuten voor tijd versierde Patrick Cutrone tegen zijn oude club Milan een penalty. Erick Pulgar ging achter de bal staan en maakte er 1-1 van. In de blessuretijd had Martín Cáceres de winnende op zijn schoen voor Fiorentina, maar doelman Asmir Begovic redde ternauwernood.