VVV slaat laat toe bij FC Groningen en zet sublieme reeks in 2020 voort

VVV-Venlo blijft ongeslagen in het nieuwe kalenderjaar. Het team van trainer Hans de Koning was zaterdagavond nipt te sterk voor FC Groningen, dat dankzij een laat doelpunt van Oussama Darfalou met lege handen achterbleef: 0-1. VVV is nu al zes competitieduels op rij ongeslagen. Dat lukte de Limburgers in augustus 2017 voor het laatst.

In de eerste twintig minuten toonde FC Groningen zich veruit de betere ploeg. Het team van Danny Buijs had uitzicht op een openingsdoelpunt, maar de afwerking liet de thuisploeg in de steek. Joel Asoro was net te laat om een voorzet van Bart van Hintum te verzilveren, een inzet van Ahmed El Messaoudi werd door Thorsten Kirschbaum gekeerd en een poging van Ramon Pascal Lundqvist vanaf een meter of tien ging naast het Venlose doel.

Het was echter VVV dat na een half uur spelen de beste kans van de wedstrijd kreeg. Na balverlies van Ko Itakura kon Thomas Bruns alleen op het doel van Sergio Padt afstormen, maar de Japanner kon nipt zijn fout herstellen en een schot voorkomen. In het laatste kwartier voor rust werd Kirschbaum flink aan het werk gezet. Daishawn Redan stuitte twee minuten na de grote kans voor de Limburgers op de doelman, die vlak voor rust een kopbal van Samir Memisevic recht op zich afkreeg en redding kon brengen.

VVV leek het wel prima te vinden om met een punt van het veld te stappen en ook daarmee een reeks van zes opeenvolgende duels zonder nederlaag op te bouwen. Na ruim een uur spelen attenteerde de VAR scheidsrechter Björn Kuipers op een mogelijke handsbal van Danny Post in het strafschopgebied, maar Kuipers zag daar vrijwel meteen niets in.

FC Groningen haalde na rust niet het niveau uit de eerste helft en kreeg in de slotminuten een fatale tegentreffer om de oren. Padt schatte een vrije trap volledig verkeerd in en zag Darfalou de bal in het lege doel koppen: 0-1. VVV staat voorlopig vijf punten boven de rode streep en speelt volgende week de derby tegen Fortuna Sittard. FC Groningen, dat over een week bij Willem II aantreedt, staat achtste.