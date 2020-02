Ajax doet in één klap twee potentieel duurste Eredivisie-transfers ooit

Met het afronden van de transfer van Antony heeft Ajax het record van (in potentie) duurste Eredivisie-aankoop aller tijden opnieuw aangescherpt. De Amsterdammers betalen maximaal 21,75 miljoen euro aan São Paulo voor de diensten van de negentienjarige vleugelspits, die daarmee duurder is dan Daley Blind. Met de transfer van Blind, die door Ajax teruggekocht werd van Manchester United, was in 2018 maximaal 20,5 miljoen euro gemoeid.

Hoewel Ajax daar officieel geen uitlatingen over doet, melden diverse Nederlandse media dat de Eredivisie-club ook de laatste twintig procent van de transferrechten van David Neres heeft overgenomen. Neres kostte Ajax in januari 2018 aanvankelijk twaalf miljoen euro, een bedrag dat kon oplopen tot vijftien miljoen euro. Door het extra bedrag dat de hoofdstedelingen nu betalen voor Neres, naar verluidt zes miljoen euro, komt het totaalbedrag van de 22-jarige Braziliaan op maximaal 21 miljoen euro. Daarmee is Neres in potentie de één na duurste Eredivisie-speler ooit.

Bijna tien jaar lang was het Eredivisie-record van duurste aankoop ooit in handen van Miralem Sulejmani. Ajax bereikte in de zomer van 2008 overeenstemming met sc Heerenveen om de vleugelspits voor 16,25 miljoen euro over te nemen. Overigens domineren de Amsterdammers het lijstje. pas op een gedeelde zesde plaats is een aankoop van een andere club terug te vinden: PSV maakte afgelopen zomer vijftien miljoen euro over aan RB Leipzig voor de diensten van Bruma.

De tien duurste Eredivisie-aankopen ooit

SPELER SEIZOEN VAN NAAR MIN. BEDRAG MAX. BEDRAG 1. Antony 2020/21 São Paulo Ajax 15,75 miljoen 21,75 miljoen 2. David Neres 2017/18 São Paulo Ajax 18 miljoen* 21 miljoen* 3. Daley Blind 2018/19 Manchester United Ajax 16 miljoen 20,5 miljoen 4. Quincy Promes 2019/20 Sevilla Ajax 15,7 miljoen 17,2 miljoen 5. Miralem Sulejmani 2008/09 sc Heerenveen Ajax 16,25 miljoen 16,25 miljoen 6. Edson Álvarez 2019/20 Club América Ajax 15 miljoen 15 miljoen 6. Bruma 2019/20 RB Leipzig PSV 15 miljoen 15 miljoen 8. Mateja Kezman 2000/01 Partizan Belgrado PSV 14 miljoen 14 miljoen 9. Razvan Marin 2016/17 Standard Luik Ajax 12,5 miljoen 12,5 miljoen 9. Hirving Lozano 2017/18 CF Pachuca PSV 12,5 miljoen 12,5 miljoen

* Ajax betaalde in januari 2018 minimaal twaalf miljoen euro en maximaal vijftien miljoen euro voor tachtig procent van de rechten van David Neres. In februari 2020 werd nog eens zes miljoen euro betaald voor de resterende transferrechten.