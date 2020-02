Alen Halilovic maakt reputatie eindelijk waar met heerlijk doelpunt

De competitiewedstrijd tussen sc Heerenveen en ADO Den Haag heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. ADO nam in het Abe Lenstra Stadion brutaal een 0-2 voorsprong, maar de thuisploeg wist de stand daarna toch nog gelijk te trekken: 2-2. De gelijkmaker tien minuten voor tijd van Alen Halilovic was schitterend: de invaller zette Heerenveen met een fraai doelpunt in de bovenhoek naast ADO. Heerenveen staat na de remise met 30 punten uit 24 duels negende in de Eredivisie; ADO blijft met 18 punten uit 24 duels zeventiende staan.

Het was de afgelopen dagen behoorlijk onrustig bij ADO, maar de ploeg van de geplaagde Alan Pardew kende in Friesland een overweldigende start. Doelman Luuk Koopmans moest in de openingsfase weliswaar enkele keren redden, maar ADO leidde na 38 minuten voetballen wel verrassend met 0-2. De openingstreffer kwam na een klein halfuur op naam van Omar Bogle. De spits gaf het laatste zetje na een vrije trap van John Goossens en zorgde zo verrassend voor de 0-1.

Goossens was enkele minuten later ook betrokken bij de 0-2. De middenvelder sneed een vrije trap opnieuw scherp aan, waarna Rodney Kongolo de bal ongelukkig in eigen doel werkte. Dat ADO zo riant leidde, mocht gerust een wonder genoemd worden. Heerenveen was eigenlijk vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij, maar Koopmans onderscheidde zich meermaals met knap keeperswerk. De huurling van PSV had in de blessuretijd van de eerste helft echter geen antwoord op een inzet van Joey Veerman, waardoor er halverwege een 1-2 tussenstand op het scorebord stond.

Johnny Jansen greep in de rust in bij Heerenveen: de trainer van de Friezen liet Kongolo achter in de kleedkamer en bracht met Rami Hajal een verse kracht binnen de lijnen. De achttienjarige Zweed liet zich direct gelden, maar zijn schot scheerde vroeg in de tweede helft uiteindelijk over het doel van Koopmans. De doelman van ADO moest verder ingrijpen na pogingen van Mitchell van Bergen en Ricardo van Rhijn, maar over het algemeen bracht Heerenveen lange tijd te weinig om de bezoekers echt aan het wankelen te krijgen.

ADO beperkte zich op zijn beurt tot verdedigen en wist de defensie van Heerenveen zelf nauwelijks te verontrusten. De bezoekers hielden hun voorsprong lang vast, maar elf minuten voor tijd wist Heerenveen toch nog langszij te komen via Halilovic. Het voormalig wonderkind trok vanaf de rechterkant van het veld het strafschopgebied binnen, waarna hij omgeven door drie verdedigers van ADO bijna uit stand de linkerbovenhoek vond. Het betekende voor de 23-jarige middenvelder pas zijn eerste doelpunt voor Heerenveen sinds zijn zomerse komst.