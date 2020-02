Róbert Bozeník maakt verwachtingen waar met eerste Kuip-doelpunt

De zegereeks van Feyenoord onder trainer Dick Advocaat blijft voortduren. Zaterdagavond hadden de Rotterdammers veel moeite met het stugge Fortuna Sittard, maar een winnend doelpunt van Robért Bozeník bleek uiteindelijk genoeg voor de overwinning: 2-1. Scheidsrechter Bas Nijhuis en de VAR hadden met penalty's aan beide kanten eveneens een hoofdrol. Feyenoord heeft nog altijd al zijn duels in 2020 gewonnen.

Feyenoord slaagde er in de eerste helft allesbehalve in om de toegestroomde supporters vermaak te bieden. Een actie van Steven Berghuis leverde in de 31ste minuut het meeste gevaar op. De aanvaller kwam vanaf rechts naar binnen, waarna zijn schot annex voorzet via Jens Toornstra op keeper Alexei Coselev afketste. Enkele minuten later had Rick Karsdorp een schietkans met zijn zwakkere linker, na goed werk van Marcos Senesi én Sam Larsson. De rechtsback, die de voorkeur kreeg boven Lutsharel Geertruida, raakte de bal echter volledig verkeerd.

Fortuna zette daar weinig tegenover, behoudens een gevaarlijke counter in de slotfase van de eerste helft. Feyenoord-verdediger Edgar Ié, die sowieso een uitermate zwakke indruk maakte in de eerste 45 minuten, werd op snelheid geklopt door Felix Passlack, maar de middenvelder schoot oog in oog met doelman Justin Bijlow over. Bovendien floot scheidsrechter Bas Nijhuis voor een lichte overtreding van Passlack, die Ié in zijn loopactie licht zou hebben aangetikt.

De tweede helft begon een stuk spectaculairder, met daarbij een hoofdrol voor de VAR. Die stuurde Nijhuis naar de kant toen Róbert Bozeník in de zestien naar de grond werd geduwd, terwijl de Feyenoord-spits niet eens in de betreffende aanval betrokken was. Nijhuis besloot na het bekijken van de beelden tot een penalty, die door Berghuis werd benut: 1-0. De voltallige technische staf van Fortuna kreeg vervolgens in de persoon van Kevin Hofland, Sjors Ultee én Kristof Aelbrecht geel van Nijhuis wegens aanmerkingen.

Tien minuten na de openingstreffer werd Nijhuis opnieuw naar de kant geroepen, ditmaal vanwege een penaltysituatie aan Fortuna-zijde. Passlack werd in het gezicht getikt door Bijlow en Nijhuis besloot dan ook tot een strafschop, die door Mark Diemers binnen werd geknald: 1-1. Feyenoord ging op zoek naar een nieuwe voorsprong en vond die in de 71ste minuut ook. Een schot van Berghuis werd nog gepakt door Coselev, maar in de rebound vond Karsdorp met een lage voorzet Bozenik. De Slowaakse spits verlengde de bal met links en maakte zo zijn eerste doelpunt in De Kuip: 1-2.

Fortuna Sittard probeerde een slotoffensief op gang te brengen, ten einde alsnog een punt mee te kunnen nemen uit Rotterdam. Feyenoord oogde vermoeid en werd achteruit gedrukt door de Limburgers, maar écht grote kansen volgden niet meer voor Fortuna. Berghuis verzuimde het op de counter af te maken, terwijl Diemers van afstand net over schoot.