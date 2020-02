RB Leipzig geeft Schalke 04 flink pak slag; Nkunku schrijft geschiedenis

RB Leipzig heeft zaterdag een klinkende overwinning in de Bundesliga geboekt. Drie dagen na de overwinning op Tottenham Hotspur (0-1) in de Champions League was het team van Julian Nagelsmann duidelijk een maatje te groot voor nummer zes Schalke 04: 0-5. Door de overwinning komen die Rote Bullen wederom op een punt van lijstaanvoerder en regerend landskampioen Bayern München. Leipzig speelt over een week in eigen huis tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, terwijl Bayern op bezoek gaat bij het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder.

De voordelige marge voor RB Leipzig in de rust was verdiend. De ploeg van Nagelsmann mocht zich zelfs het verwijt maken dat men met iets meer precisie de wedstrijd niet al in de eerste 45 minuten in het slot had gegooid. Schalke toonde op zijn beurt de nodige gretifheid, maar dat zorgde niet voor gevaar in en rondom het doelgebied van Peter Gulacsi.

Een redelijke flater van collega Alexander Nübel leidde na slechts 54 seconden al de 0-1 in. De inzet van Marcel Sabitzer van afstand had weliswaar veel effect, maar de doelman had ogenschijnlijk meer kunnen doen. Een hard gelag voor Schalke, dat vervolgens in de 44 daaropvolgende minuten niet één keer op doel schoot.

Ook in het eerste kwartier na rust maakte Schalke een gretige indruk, maar het gebrek aan creativiteit deed die Königsblauen de das om. Na een uur spelen schoot Werner de hoop van de thuisploeg aan diggelen: de aanvaller betrad het strafschopgebied en profiteerde met een snoeihard schot van de ruimte en de tijd die hij kreeg.

Luttele minuten later nam Marcel Halstenberg de 0-3 voor zijn rekening. Na een corner vanaf de linkerkant kopte hij de bal via de grond tegen de touwen. RB Leipzig toonde geen medelijden met het team van David Wagner en scoorde in de laatste negen minuten nog twee keer. Angeliño kreeg de bal van Christopher Nkunku, ontdeed zich van twee man en schoot hard en diagonaal binnen.

De voor Werner ingevallen Emil Forsberg bepaalde de eindstand: na een dieptepass van Nkunku schoot hij de bal in de linkerhoek. De Fransman is na zaterdag de eerste voetballer ooit die in één helft van een Bundesliga-duel vier assists geeft.