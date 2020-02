FC Emmen wint en evenaart reeks uit 2013; eindelijk assists voor Peña

FC Emmen heeft zaterdag voor het eerst sinds oktober 2013 in alle competities minimaal vier thuisduels op rij gewonnen. In tegenstelling tot de voorgaande drie thuiswedstrijden slaagde de ploeg van Dick Lukkien er tegen Willem II niet in om het doel schoon te houden: 4-2. Sergio Peña, die tot zaterdag dit Eredivisie-seizoen vijftig kansen creëerde zonder een assist te geven, was met drie assists én de 4-2 bij alle doelpunten betrokken.

In de eerste twintig minuten waren er weliswaar wel kansen over en weer, maar echt veel gevaar leverde het niet op voor de doelen van Dennis Telgenkamp en Timo Wellenreuther. Het was de thuisploeg die meer druk zette en vooral via Kerim Frei en Glenn Bijl de spitsen probeerde te bereiken. De 1-0 van het team van Lukkien was verdiend. Uit een hoekschop van Peña kopte de ongedekte Miguel Araujo raak.

Ook in het restant van de eerste helft ging het spel over een weer. Na nog geen half uur spelen voorkwam Telgenkamp bij de eerste paal dat Vangelis Pavlidis een einde kon maken aan zijn droogte in competitieverband en luttele minuten later raakte Mike Trésor Ndayishimiye de bal volledig verkeerd. Aan de andere kant van het veld belandde een vrije trap van Bijl in het zijnet. Domper op de eerste helft voor FC Emmen was het uitvallen van Frei, die zich noodgedwongen moest laten vervangen door Luka Adzic.

De toeschouwers op De Oude Meerdijk kregen een spectaculaire tweede helft voorgeschoteld. Na een openingsfase waarin Willem II op de gelijkmaker uit was, maar Emmen ook een paar keer in de counter gevaarlijk was viel na 58 minuten de 1-1. Pol Llonch was het eindstation van een mooie aanval over diverse schijven. FC Emmen deed bijna direct vanaf de aftrap iets terug. Michael de Leeuw schoot het leer met links achter Wellenreuther: 2-1.

Eén minuut later werd het voor Willem II helemaal lastig toen Adzic er ook nog 3-1 van maakte. De assist kwam op naam van Peña, die ook de beslissende bal bij de 1-0 en de 2-1 gaf. Een belangrijk doelpunt, daar de ploeg van Adrie Koster in het restant van het duel toch nog de nadelige marge verkleinde. Na een overtreding van Michaël Heylen op Ché Nunnely verzilverde Ndayishimiye een strafschop, maar tot meer waren de Tilburgers niet in staat. Peña maakte elf minuten voor tijd met een beetje geluk de 4-2.

FC Emmen, dat zeven punten uit de laatste drie duels pakte, staat voorlopig twaalfde op de ranglijst en speelt volgende week uit bij Sparta Rotterdam, dat na de zege van vrijdagavond bij hekkensluiter RKC Waalwijk (0-1) een punt meer heeft. Willem II blijft vijfde, maar wacht intussen al drie competitieduels op een overwinning. Over een week komt concurrent FC Groningen op bezoek.