Guardiola wordt in topper tegen Leicester City beloond met gouden wissel

Manchester City heeft zaterdagavond een gevoelige tik uitgedeeld aan directe concurrent Leicester City. De ploeg van manager Josep Guardiola won nipt dankzij een laat doelpunt van invaller Gabriel Jesus, die op dat moment pas drie minuten in het veld stond: 0-1. Manchester City staat nu zeven punten voor op achtervolger Leicester en lijkt de tweede plek daarmee nauwelijks meer te kunnen ontgaan.

Leicester City liet zich tegen Manchester City voortdurend zakken, in de hoop op de counter gevaarlijk te kunnen worden. Dat lukte al in de achtste minuut, toen Jamie Vardy na een onderschepping van Youri Tielemans bij Manchester City-verdediger Aymeric Laporte richting doelman Ederson kon. Vardy zag de bal echter via de paal terug in het spel komen. Aan de andere kant werden de bezoekers in de openingsfase gevaarlijk via Ilkay Gündogan, die keeper Kasper Schmeichel zag ingrijpen op zijn kansrijke poging.

In de fase die volgde hadden beide ploegen moeite om grote kansen te creëren. James Maddison was namens Leicester het meest dreigend via een vrije trap, die door de alerte Ederson knap werd over getikt. Op slag van rust scoorde Sergio Agüero namens Manchester City, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De Argentijn kreeg na een uur spelen een gouden kans om alsnog op het scorebord terecht te komen.

Agüero mocht in de zestigste minuut namelijk een penalty nemen, nadat een schot van Gündogan op een uitgestoken arm van Christian Fuchs terechtkwam. De clubtopscorer van City schoot de strafschop echter zwak in en zag Schmeichel redding brengen. Leicester werd na dom balverlies van Benjamin Mendy gevaarlijk in de persoon van Ricardo Pereira, maar verdediger Nicolás Otamendi redde op het laatste moment met een knap blok.

Guardiola bracht vervolgens Gabriel Jesus in het veld voor de teleurstellende Agüero en die wissel werd direct beloond. Koud drie minuten in het veld werd de Braziliaanse aanvaller aan het werk gezet na een leep passje van Riyad Mahrez, waarna Jesus in de korte hoek doel trof: 1-0. Leicester-verdediger Benjamin Chilwell mocht zich dat doelpunt aanrekenen, want de linksback verzuimde met Jesus mee te lopen. De overwinning van City kwam in de laatste tien minuten niet meer in gevaar.