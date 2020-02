Braithwaite: ‘Dit shirt was ik na mijn omhelzing met Messi niet meer’

Martin Braithwaite maakte zaterdag zijn eerste minuten in het tenue van Barcelona. De noodaankoop, afgelopen week voor achttien miljoen euro overgenomen van Leganés, kwam in de laatste twintig minuten van het competitieduel met Eibar (5-0 winst) binnen de lijnen voor Antoine Griezmann en had een groot aandeel in de 4-0 en 5-0. Hij assisteerde Lionel Messi bij de 4-0 en na een gekeerd schot van de Deen tekende Arhur voor de 5-0.

Het was een week van uitersten voor Braithwaite. “Als ik twee weken geleden gehoord dat ik voor Barcelona zou spelen? Dat zou ik niet geloofd hebben, dat geef ik eerlijk toe. Ik was ook wat nerveus toen ik eenmaal warm moest gaan lopen”, erkende de aanvaller na afloop. Hij zal zijn debuut nooit meer vergeten. “Messi gaf mij een omhelzing, dat was een droom. Dit shirt was ik niet meer na zijn omhelzing. Hij feliciteerde mij. Ik merk dat hij er alles aan doet om ervoor te zorgen dat ik mij op mijn gemak voel.”

“Na mijn invalbeurt kreeg ik diverse keren de bal van Messi. Ik ben heel blij met mijn assist op Messi. De rest van de spelers? Die zijn fantastisch. Ik hoef eigenlijk alleen maar te rennen, meer niet. Ik moet voor diepgang in het spel zorgen, dat is een van mijn sterke punten.” Voor Braithwaite kwam een jongensdroom uit. “Als kleine jongen zag ik op televisie nieuwe spelers debuteren en ik vroeg mezelf af hoe speciaal dat zou zijn. Nu sta ik hier zelf en de fans waren ongekend. Het was spectaculair."

"Een doelpunt had het afgemaakt, maar Marko Dmitrovic keepte een goede wedstrijd.” Quique Setién was zeer blij met de verrichtingen van Braithwaite; een aankoop die Barcelona op veel kritiek kwam te staan. “Ik denk dat hij vandaag meer heeft gedaan dan we hadden verwacht”, erkende de trainer. “En ik wil benadrukken dat we een buitengewone aankoop hebben gedaan. Hij gaat ons ontzettend veel helpen.”