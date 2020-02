De Telegraaf: Ajax rondt transfer definitief af na bezoek van Pedroso en Passaro

Ajax heeft Antony definitief binnen, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De Braziliaanse vleugelspits heeft zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA een handtekening gezet onder een vijfjarig contract. De negentienjarige aanvaller deed dat in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer Junior Pedrosa, São Paulo-directeur Alexandre Passaro en Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax.

"Ik heb altijd gezegd alleen te vertrekken als er een bod kwam dat goed was voor São Paulo, de club die in mijn jeugd deuren heeft opengezet", zo laat Antony weten. Ajax heeft de overgang nog niet officieel bevestigd, maar dat zal naar verwachting spoedig gebeuren. Antony komt over van São Paulo, dat volgens eerdere berichten in eerste instantie vijftien miljoen euro ontvangt voor de linksbenige rechtsbuiten. Dit bedrag kan door verschillende bonussen, die samenhangen met plaatsing voor de Champions League, oplopen met zes of zeven miljoen euro.

Daarnaast krijgt São Paulo met het beklinken van de transfer van Antony direct ruim zes miljoen euro voor de twintig procent van de transferrechten voor David Neres. Ajax nam in januari 2018 tachtig procent van de transferrechten van Neres voor een bedrag van minimaal twaalf miljoen euro over. Dat bedrag kon via variabelen oplopen tot vijftien miljoen euro. Nu betaalt de Eredivisie-club dus nog eens zes miljoen euro om volledig eigenaar over de 22-jarige Braziliaan te worden.

Antony onderging volgens Globo Esporte woensdagmiddag succesvol zijn medische keuring, die plaatsvond in Brazilië. Antony lijkt binnen enkele dagen gepresenteerd te gaan worden door zijn nieuwe werkgever en zal in de aanloop naar het volgende seizoen aansluiten bij de koploper van de Eredivisie.