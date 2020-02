Van Aanholt is met prachttreffer goud waard; topclubs zijn Brighton dankbaar

Patrick van Aanholt heeft Crystal Palace zaterdagmiddag een grote dienst bewezen. De Nederlandse verdediger maakte in de thuiswedstrijd tegen directe concurrent Newcastle United het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Crystal Palace heeft de dertiende plaats in de Premier League dankzij de overwinning overgenomen van Newcastle United. Tegelijkertijd beleefde Sheffield United een enigszins teleurstellende middag tegen Brighton & Hove Albion: 1-1. Manchester United kan de zesde plaats op de ranglijst later dit weekeinde overnemen van de promovendus, terwijl Arsenal bij een zege op Everton tot op drie punten kan komen.

Crystal Palace - Newcastle United 1-0

Voor Crystal Palace is de overwinning een zeer welkome opsteker. De Londenaren waren namelijk bezig aan een dramatische reeks in de Premier League, met vier remises en drie nederlagen in de laatste zeven wedstrijden. Tegen directe concurrent Newcastle United maakte Van Aanholt het verschil met een fraaie vrije trap. De linkervleugelverdediger mocht op slag van rust aanleggen vanaf een meter of twintig en schoot de bal vervolgens fraai buiten het bereik van doelman Martin Dúbravka in de verre hoek. Na de onderbreking werd er niet meer gescoord op Selhust Park, al kwam dat vooral doordat Crystal Palace het vizier niet op scherp had staan.

Sheffield United - Brighton & Hove Albion 1-1

Voor Sheffield United zal de remise een tegenvaller zijn. De dit seizoen sterk presterende promovendus had de vijfde plaats in de Premier League bij een zege kunnen overnemen van Tottenham Hotspur, dat eerder op de dag met 2-1 verloor bij Chelsea, maar Brighton bezorgde het elftal van Chris Wilder uiteindelijk een frustrerende middag. Enda Stevens had Sheffield United na 26 minuten voetballen nog wel op voorsprong gebracht, maar Neal Maupay bepaalde nog in de eerste helft de eindstand. Davy Pröpper speelde de gehele wedstrijd bij Brihgton.

Burnley - Bournemouth 3-0

Het verschil werd door Burnley gemaakt in het eerste kwartier van de tweede helft. Nadat de 45 minuten geen doelpunten hadden opgeleverd, sloeg de formatie van manager Sean Dyche na de onderbreking tweemaal toe in kort tijdsbestek. De score werd in de 53ste minuut geopend door Matej Vydra, die Simon Francis fraai uitkapte en vervolgens koelbloedig scoorde. Even later verdubbelde Jay Rodriguez de voorsprong voor Burnley vanaf de strafschopstip, waarna Dwight McNeil de buit in de absolute slotfase veiligstelde voor de thuisploeg. Erik Pieters zat negentig minuten op de bank bij Burnley; Nathan Aké zat vanwege een blessure niet bij de wedstrijdselectie van Bournemouth.

Southampton - Aston Villa 2-0

De overwinning van het team van manager Ralph Hasenhüttl, inclusief de tweede clean sheet in negentien thuisduels, was volledig verdiend. Aston Villa, met Anwar El Ghazi in de basis, speelde een bijzonder matige wedstrijd en kwam pas in de 62e minuut tot het eerste schot op doel. Na acht minuten kwam Southampton al op 1-0: Moussa Djenepo zette voor in plaats van een corner te krijgen en Shane Long werkte van dichtbij de openingstreffer binnen. In de vijfde minuut van de extra tijd bepaalde Stuart Armstrong de eindstand. Na een sublieme bal van Che Adams was de aanvaller het eindstation van een counter.