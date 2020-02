Lionel Messi schittert met vier goals; debutant Braithwaite maakt indruk

Barcelona heeft zaterdag een ruime overwinning in LaLiga geboekt. Het team van coach Quique Setién had geen kind aan het bezoekende Eibar, dat liefst vier doelpunten van Lionel Messi om de oren kreeg: 5-0. Het waren de eerste competitietreffers van de Argentijn in iets meer dan een maand tijd. Frenkie de Jong deed alleen het laatste half uur mee. Door de zege gaat Barcelona voorlopig alleen aan kop in LaLiga, in afwachting van het resultaat van Real Madrid in de uitwedstrijd tegen Levante: 55 om 53 punten.

Barcelona legde in de eerste helft op riante wijze de basis voor de overwinning. Het team van Setién had de bal en voerde de score op naarmate de wedstrijd vorderde. Het was niet het spel dat naar doelpunten leidde, maar juist de doelpunten die Barcelona de weg wezen. Messi speelde een doorslaggevende rol voor de Catalanen. De vedette opende na veertien minuten de score: na een pass van Ivan Rakitic kregen drie verdedigers van Eibar de Argentijn niet van de bal en lag de bal in het net. Het was voor Messi pas zijn eerste doelpunt in LaLiga sinds 19 januari; in de daaropvolgende zes duels in alle competities was hij wel goed voor twee doelpunten (in de Copa del Rey) en zeven assists.

In de laatste negen minuten voor rust sloeg Messi nog tweemaal toe. Na een slim passje van Arturo Vidal drong de Argentijn op snelheid de linkerkant van het strafschopgebied binnen en eindigde zijn diagonale inzet laag in de rechterhoek: 2-0. Geklungel in de defensie van Eibar leidde de 3-0 van Messi. De Argentijn was niet zelfzuchtig en bood Antoine Griezmann een dot van een kans. De Fransman liet zich echter aftroeven door Álvaro Tejero, waarna Messi de bal alsnog in het doel schoot.

De ruime achterstand ten spijt, Eibar zocht in de tweede helft nadrukkelijk naar een doelpunt. Marc-André ter Stegen moest enkele keren in actie komen en een treffer van Anaitz Arbilla werd wegens gevaarlijk spel jegens Gerard Piqué geannuleerd. Een doelpunt van Samuel Umtiti werd evenmin goedgekeurd, daar zowel hij als Clément Lenglet buitenspel stonden.

De Jong maakte na een uur spelen zijn opwachting als vervanger van Sergio Busquets en achttien minuten voor het einde debuteerde Martin Braithwaite als azulgrana: hij nam de plaats van Griezmann in. Na een goede actie van de Deen op links tekende Messi van dichtbij voor de 4-0 en Marko Dmitrovic moest daarna ook nog de 5-0 incasseren. De doelman keerde de inzet van Braithwaite, waarna Arthur de rebound benutte. Barcelona speelt over drie dagen het eerste Champions League-duel met Napoli en komend weekeinde wacht de topper tegen Real Madrid.