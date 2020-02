Dreun voor Matthijs de Ligt ondanks schorsing Leonardo Bonucci

Matthijs de Ligt begint voor de tweede wedstrijd op rij op de reservebank bij Juventus. Trainer Maurizio Sarri kiest zaterdagavond (18.00 uur) voor het bezoek aan SPAL centraal achterin voor Daniele Rugani en Giorgio Chiellini. De Ligt zat vorige week tegen Brescia (2-0 overwinning) al negentig minuten op de bank, toen Sarri koos voor Rugani en Leonardo Bonucci en Chiellini als invaller liet opdraven. Bonucci is vandaag geschorst, maar desondanks moet De Ligt genoegen nemen met een reserverol.

De Ligt begon vorige week enigszins verrassend op de bank tegen Brescia. Juventus speelde geen midweekse wedstrijd, maar toch koos Sarri ervoor de Oranje-international te sparen. Met Rugani en Bonucci binnen de lijnen kende Juventus weinig problemen met Brescia, maar De Ligt kwam niet in actie. Chiellini deed dat wél: de 35-jarige Italiaan maakte na een maandenlange absentie als invaller zijn rentree.



Chiellini heeft nu voor het eerst sinds 24 augustus een basisplaats bij Juventus. De routinier vormt samen met Rugani het hart van de Juventus-defensie, omdat Bonucci geschorst is nadat hij tegen Brescia zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. De uitwedstrijd tegen laagvlieger SPAL is voor Juventus de generale repetitie voor de Champions League-wedstrijd van woensdagavond tegen Olympique Lyon. Sarri heeft dan vermoedelijk de beschikking over vier fitte centrumverdedigers, al is het niet waarschijnlijk dat Chiellini in vier dagen tijd tweemaal in actie zal komen.

Opstelling Juventus: Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo