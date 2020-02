Bizarre uitleg VAR na doodschop Lo Celso; Mourinho kruipt in slachtofferrol

Chelsea deelde zaterdagmiddag een flinke tik uit aan Tottenham Hotspur in de subtop van de Premier League. The Blues waren op eigen veld nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en zegevierden uiteindelijk verdiend met 2-1 over de Londense stadsgenoot. Olivier Giroud en Marcos Alonso namen de doelpunten namens Chelsea voor hun rekening, maar het opvallendste moment van de wedstrijd was een doodschop van Giovani Lo Celso, aan het begin van de tweede helft.

De Argentijnse middenvelder van Tottenham ontfutselde in de 51ste minuut de bal rond de middencirkel van Reece James, waarna hij in duel kwam met diens ploeggenoot César Azpilicueta. Lo Celso verloor de controle over het leder en plaatste uiteindelijk hard zijn noppen op het rechterbeen van Azpilicueta. Arbiter Michael Oliver blies wel voor een overtreding, maar deelde géén kaart uit aan Lo Celso. Oliver liet zich vervolgens raadplegen door videoscheidsrechter (VAR) David Coote, maar volgens hem was evenmin sprake van een rode kaart. Lo Celso mocht daardoor blijven staan, waardoor Tottenham het duel kon uitspelen met elf man.

Het handelen van Oliver en Coote heeft desondanks tot grote verbijstering geleid in voetbalminnend Engeland en inmiddels heeft de VAR, die is gevestigd in het Londense Stockley Park, ook toegegeven dat Lo Celso met rood van het veld gestuurd had moeten. In eerste instantie had de VAR in een bizarre verklaring aan diverse Engelse media nog laten weten dat 'van een overduidelijke arbitrale dwaling geen sprake was, omdat de VAR niet het gevoel had dat Lo Celso zijn voet ergens anders had kunnen plaatsen'. Het falen van de arbitrage heeft de discussie in Engeland in elk geval weer doen oplaaien over het gebruik van de VAR. Onder meer de gerespecteerde journalist en televisiepresentator Jake Humphrey plaatst via Twitter zijn vraagtekens bij de wijze waarop de VAR momenteel gebruikt wordt in de Premier League.

Humphrey stipt aan dat Oliver na de overtreding van Lo Celso en het contact met de VAR zelf niet ging kijken naar de herhaling op een beeldscherm, waar dat in de Eredivisie bijvoorbeeld wel zeer gebruikelijk is. "De VAR van vandaag, David Coote, heeft in zijn carrière de leiding gehad over 23 wedstrijden in de Premier League. De arbiter van vandaag, Michael Oliver, heeft 254 wedstrijden in de Premier League gefloten. Waarom zou je een man met tien keer zoveel ervaring in de Premier League niet even naar een scherm laten kijken dat zich op twee seconden van het veld begeeft en vervolgens een beslissing laten nemen?", vraagt Humphrey zich hardop af. De journalist stelt daarmee dat Oliver zijn uiteindelijke beslissing niet had moeten laten afhangen van het beoordelingsvermogen van zijn veel minder ervaren collega.

Ook andere prominenten uit de Engelse voetbalwereld spuwen via social media hun gal over de beslissing van Oliver en Coote. "Opnieuw wordt er geen gebruik gemaakt van een monitor, het is schokkend", tweet Chris Sutton, oud-voetballer van Norwich City, Blackburn Rovers en Chelsea, bijvoorbeeld. Oud-topspits en analist Michael Owen vindt, net als Humphrey, dat de oplossing gezocht moet worden in het gebruik van de VAR. "Opnieuw: de technologie doet zijn werk perfect, maar de VAR neemt uiteindelijk een zeer slechte beslissing." Ook andere oud-voetballers zoals Ian Wright, Ray Parlour en Robbie Savage zijn vol ongeloof. "Hoe is dat geen rode kaart?!!!!!", tweet Wright. Parlour en Savage vragen zich min of meer hetzelfde af, maar dan in andere bewoordingen.

Tottenham Hotspur-manager José Mourinho voegt na afloop tegenover de Engelse televisie een andere dimensie toe aan de discussie en wijst onder meer op de rol van de media, die zijn ploeg anders zou benaderen. "Ik hoop dat het geluid dat nu zal klinken hetzelfde geluid zal zijn dat klonk toen de VAR ons vermoordde. Tegen Liverpool had Andy Robertson een rode kaart moeten krijgen. Tegen Watford had Étienne Capoue tweemaal een rode kaart moeten krijgen. Toen floot dezelfde scheidsrechter. Waarom werd er niets gezegd toen de VAR een fout maakte tegen Liverpool?", briest de Portugese oefenmeester van the Spurs. Collega Frank Lampard van Chelsea is na afloop kritisch op Oliver en de VAR. "Iedereen wist dat de arbitrage een fout maakte. Ik wachtte op de rode kaart. Het is simpelweg niet goed genoeg. Ik kan geen genoegen nemen met het feit dat men achteraf toegeeft dat er een fout is gemaakt: ze hadden op het veld minutenlang om de juiste beslissing te nemen."