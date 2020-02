Bergwijn en Tottenham Hotspur gaan ten onder op Stamford Bridge

Chelsea heeft zaterdagmiddag weten te winnen van Tottenham Hotspur. The Blues hadden bijna negentig minuten lang weinig te duchten van de stadsgenoot en trokken, ondanks een late eigen goal van Antonio Rüdiger, uiteindelijk met 2-1 aan het langste eind, al had de overwinning ook groter uit kunnen vallen. Steven Bergwijn stond aan de kant van Tottenham bijna tachtig minuten op het veld, maar ook hij kon het tij niet keren. Nummer vier Chelsea vergroot de voorsprong op nummer vijf Tottenham door de overwinning tot vier punten.

De eerste kans van de wedstrijd was nog voor Tottenham, dat verder een moeizame eerste helft doormaakte. Na tien minuten spelen kon Lucas Moura op aangeven van Bergwijn uithalen, waarna Willy Caballero met een goede redding een doelpunt voorkwam. The Spurs werden hierna echter vastgezet door Chelsea en dit leidde vijf minuten later tot de openingstreffer. Nadat Hugo Lloris een eerste inzet van Olivier Giroud nog wist te keren en de rebound van Ross Barkley op de paal eindigde, was het toch Giroud die de bal in de korte hoek wist te schieten.

Chelsea bleef hierna de bovenliggende partij en via een fraaie volley van Marcos Alonso werd het ook bijna 2-0. Richting het einde van de tweede helft liet ook Tottenham zich weer in offensief opzicht zien en de beste kans kwam via het hoofd van Davinson Sánchez, maar zijn kopbal uit een corner werd eveneens gekeerd door Caballero. Tottenham ging zodoende met een doelpunt achterstand de rust in, maar al snel na de onderbreking ging het opnieuw mis.

Drie minuten na rust was het namelijk weer raak via Alonso, die met een streep van een meter of achttien Lloris het nakijken gaf. De bezoekers mochten zich vervolgens gelukkig prijzen dat zij met elf man door mochten nadat Giovani Lo Celso hard op het been van de liggende César Azpilicueta trapte. De VAR boog zich wel over het incident, maar riep scheidsrechter Michael Oliver niet zelf naar de monitor.

Bergwijn werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald voor Dele Alli, die echter moest toekijken hoe Chelsea de voorsprong bijna nog verder uitbreidde. Tammy Abraham slaagde desondanks niet in om Lloris van dichtbij de passeren, terwijl een vrije trap van Alonso op de lat uiteenspatte. In de slotfase werd het toch nog even spannend toen een poging van Erik Lamela op ongelukkige wijze via Rüdiger in de goal belandde, maar Tottenham slaagde er niet meer in om langszij te komen.