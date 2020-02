Younes laat zich niet naar uitgang dwingen: ‘Er waren onderhandelingen’

Amin Younes komt dit seizoen weinig aan spelen toe en dus werd er vorige maand druk gespeculeerd over een vertrek van de aanvaller bij Napoli. Van een transfer kwam het uiteindelijk niet en ook de hoop van i Partenopei dat Younes in februari nog naar een Russische club zou verkassen, blijft vooralsnog ongegrond. De dribbelaar zelf gaat zaterdag via een bericht op social media verder in op zijn situatie.

“Er zijn inderdaad onderhandelingen geweest met andere clubs”, begint Younes. De voormalige aanvaller van Ajax werd onder meer genoemd bij Sampdoria, Parma, Genoa, Torino, Sassuolo en Olympiacos. “Er was interesse uit zowel Italië, als uit het buitenland, maar ik wilde niet alleen maar van club wisselen om het wisselen zelf.”

“Ik wilde niet gedwongen worden om ten koste van alles een vertrek te accepteren. De clubs hebben duidelijk andere verwachtingen, daar heb ik verder geen invloed op. Hierom blijf ik bij Napoli, waar ik in mezelf blijf geloven en er op het trainingsveld alles aan zal doen om weer een optie te worden voor de trainer”, gaat Younes verder.

“Dank aan alle Napoli-fans die mij elke keer weer laten zien hoe speciaal deze stad is en hoe speciaal de mensen hier zijn”, sluit hij af. Younes speelde dit seizoen slechts zes wedstrijden in de Serie A, waarvan de laatste begin december. De 26-jarige aanvaller werd bovendien niet ingeschreven voor het restant van het Champions League-seizoen.