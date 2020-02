Steven Bergwijn vormt helft van aanvalsduo in Premier League-kraker

Tottenham Hotspur neemt het zaterdagmiddag op Stamford Bridge op tegen Chelsea en manager José Mourinho ruimt voor deze kraker opnieuw plek in voor Steven Bergwijn. De in de winterse transferperiode van PSV overgenomen aanvaller lijkt samen met Lucas Moura het aanvalsduo te gaan vormen bij the Spurs, die niet kunnen beschikken over de geblesseerden Harry Kane en Heung-Min Son.

Mourinho kiest ogenschijnlijk voor 5-3-2-opstelling, met Bergwijn en Lucas als meest vooruitgeschoven pionnen. Deze twee aanvallers zullen worden ondersteund door een middenveld bestaande uit Harry Winks, Tanguy Ndombélé en Giovani Lo Celso, terwijl Japhet Tanganga en Ben Davies de vleugels bestrijken. Achterin maakt Jan Vertonghen zijn rentree: de Belg ontbrak afgelopen woensdag nog in de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig. Dele Alli, die met groot ongenoegen reageerde op zijn wissel tegen de Duitsers, zit juist op de bank.

Aan de kant van Chelsea maakt Olivier Giroud zijn rentree in de basis. Voormalig Vitessenaar Mason Mount verschijnt vanwege het ontbreken van N’Golo Kanté wegens een blessure eveneens aan de aftrap. Dat geldt niet voor Kepa Arrizabalaga, die opnieuw wordt vervangen door Willy Caballero. Manager Frank Lampard heeft ook goed nieuws gekregen vanuit de ziekenboeg: Ruben Loftus-Cheek en Tammy Abraham zijn allebei fit genoeg om op de bank plaats te nemen.

Voor allebei de clubs staat er veel op het spel tijdens de Londense derby. Chelsea bezet momenteel de vierde plek in de Premier League en zou daarmee aan het eind van het seizoen de Champions League in mogen. De voorsprong op Tottenham bedraagt echter slechts een punt, terwijl Sheffield United en Manchester United, met respectievelijk twee en drie punten minder, ook op korte afstand volgen.

Opstelling Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, James; Jorginho, Kovacic, Alonso, Barkley, Mount; Giroud

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Tanganga, Sánchez, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks, Ndombele, Lo Celso; Bergwijn, Lucas.