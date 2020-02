Vertrek Bale ketste op laatste moment af: ‘Dat kwam door Real Madrid’

Gareth Bale wordt bijna elke transferperiode in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid, maar de Welshman is nog altijd actief in het Santiago Bernabéu. Volgens Cosmin Olaroiu, de trainer van Juangsu Suning, was Bale afgelopen zomer daadwerkelijk dicht bij een transfer. Een overgang naar de Chinese club ging echter op het laatste moment niet door.

“We waren erg dicht bij een deal. De club was al akkoord met zijn zaakwaarnemer, die aanwezig was. We waren ook rond met Real, maar in de laatste maand - ik weet niet precies wat er gebeurd is, ze verloren een paar vriendschappelijke wedstrijden met ruime cijfers - veranderde Real van gedachten”, wordt Olaroiu geciteerd door The National uit Dubai, waar Jiangsu zich voorbereidt op het nieuwe Super League-seizoen.

“Eerst zeiden ze dat ze hem transfervrij zouden laten gaan en dat wij zijn salaris moesten betalen. Daarna werd het echter: ‘Nee, jullie moeten ook een transfersom betalen.’ Zijn salaris én een transfersom was te veel voor ons budget, daarom zijn we verder gaan kijken.” Jiangsu had vanwege Chinese regelgeving over elke transfersom boven de zes miljoen euro een heffing van honderd procent moeten betalen en dat maakte het, in combinatie met Bale’s jaarsalaris van vijftien miljoen, onmogelijk om de aanvaller op te pikken.

“Ik weet dat de deal in de avond voor negentig procent afgerond was, waarna ’s ochtends alles veranderde. Dat kwam door Real Madrid, niet door ons”, sluit Olaroiu af. Bale ligt momenteel nog tot medio 2022 vast in het Santiago Bernabéu en kwam dit seizoen veertien keer in actie in LaLiga. In totaal speelde Bale vooralsnog 248 wedstrijden namens Real Madrid, waarin hij goed was voor 105 doelpunten.