Barcelona wil profiteren van straf Manchester City

(AS)

Valencia wil Javi Sánchez per direct overnemen van Real Madrid als vervanger van de zwaar geblesseerde Ezequiel Garay. Real Valladolid, dat de verdediger dit seizoen huurt van de Koninklijke , heeft al groen licht gegeven voor de deal. (AS)

Manchester United is onder de indruk van de verrichtingen van Diogo Jota. The Red Devils overwegen om zich aankomende zomer bij Wolverhampton Wanderers te melden voor de Portugees. (Calciomercato)

Mauro Icardi heeft de mogelijkheid om een veto uit te spreken over een definitieve overstap naar Paris Saint-Germain. De spits wordt dit seizoen gehuurd van Internazionale en PSG kan hem alleen maar definitief inlijven als hij hier zelf mee akkoord gaat. (FC Inter News)