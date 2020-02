Guardiola: ‘Ik weet niet of Real of Barcelona zijn zaakwaarnemer heeft gebeld’

Manchester City kreeg onlangs te horen dat de club voor de komende twee seizoenen is uitgesloten van Europees voetbal. Er wordt sindsdien druk gespeculeerd over het vertrek van een aantal belangrijke spelers en onder meer Raheem Sterling zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van een aantal Europese grootmachten. Manager Josep Guardiola maakt zich echter geen zorgen over de toekomst van de Engelsman.

“Alle clubs weten dat als Real Madrid of Barcelona op de deur kloppen, er reden tot angst is. Dat zijn misschien wel de beste en sterkste clubs ooit. Dit is normaal en ik begrijp het helemaal”, wordt hij geciteerd door verschillende Engelse media. “Aan de andere kant zie je elke dag dezelfde toewijding van Raheem. Hij verzet altijd veel werk op aanvallend, maar ook verdedigend gebied.”

“Hij is een van de beste spelers van de wereld en het is normaal dat de grote clubs achter hem aanzitten. Ik weet niet of Real Madrid of Barcelona zijn zaakwaarnemer hebben gebeld. Ik heb echter geen twijfels over zijn toewijding aan het elftal”, gaat Guardiola verder. De oefenmeester werd zelf vanwege de Europese verbanning van the Citizens ook in verband gebracht met een vertrek, maar lijkt hier niet mee bezig te zijn. Guardiola ligt na dit seizoen nog een jaar vast in het Etihad Stadium: “Ik weet niet hoe de toekomst eruit zal zien.”

“Ik wil hier nog een jaar blijven en daarna hangt het ervan af, het heeft ook te maken met de resultaten. We hebben dan vijf jaar samengewerkt en ik sluit een contractverlenging niet uit als de club en de selectie nog blij met me zijn. Ik wil me eerst focussen op de komende drie maanden, we zullen het wedstrijd voor wedstrijd moeten bekijken. Daarna is er tijd om na te denken.” Manchester City lijkt met een achterstand van 22 punten op koploper Liverpool kansloos in de strijd om de landstitel, maar maakt nog wel aanspraak op winst van de Champions League. Real Madrid is de tegenstander in de achtste finales.