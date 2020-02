‘Dat was altijd mijn droom en Barça heeft hem zonder reden afgepakt’

Barcelona maakte eerder deze week achttien miljoen euro over aan Leganés voor Martin Braithwaite en haalde daarmee eindelijk zijn gewenste aanvallende versterking binnen. De Catalanen hadden in de winterse transferperiode juist nog afscheid genomen van Carles Pérez, die, inclusief verplichte optie tot koop, wordt verhuurd aan AS Roma. Voor de 22-jarige aanvaller kwam het besluit van Barcelona om hem te laten gaan als een klap.

“Het is moeilijk om uit te leggen hoe het precies gegaan is, aangezien ik het zelf ook niet helemaal goed begrijp. Ze hebben mij niet de uitleg gegeven die ze mij hadden moeten geven, althans geen realistische uitleg. De coach (Quique Setién, red.) vertelde mij gewoon dat hij niet meer op mij rekende omdat hij meer opties had. Dit vertelden ze me pas tien dagen voor het sluiten van de transfermarkt, ondanks dat de trainer er toen al een tijdje zat”, legt Pérez uit in gesprek met Mundo Deportivo.

Braithwaite gepresenteerd: 'Ik heb hier heel hard voor gewerkt'

De door Barcelona opgeleide aanvaller heeft ook meegekregen dat er met Braithwaite voor een soort ‘noodoplossing’ is gekozen na de zware blessure bij Ousmane Dembélé: “Soms worden de juiste beslissingen genomen en soms niet. Daarom moesten ze nu op zoek naar vers bloed. Ik denk weleens terug aan wat Marc Cucurella (tegenwoordig speler van Getafe, red.) ooit zei. Barça wil alles winnen en heeft geen geduld meer met zijn eigen jeugdspelers. Ik wil hier echter verder ook niet te diep op ingaan, uiteindelijk ben ik dankbaar voor alles wat Barcelona me heeft gegeven.”

Pérez geeft wel toe dat zijn vertrek uit het Camp Nou hem pijn heeft gedaan: “Meer dan wat dan ook. Ik ben een jongen die alles heeft gegeven voor Barcelona. Het is altijd mijn droom geweest om het eerste elftal te bereiken. Dat is gelukt en daarna werd het zonder reden afgepakt. Zeker als je bekijkt wat ik heb laten zien op het veld. Ze hebben het veel over de jeugdopleiding, maar uiteindelijk bewijzen ze het tegendeel. Ik heb verder niets tegen Barcelona, ik ben de club dankbaar. Maar ik ben niet blij met de manier waarop het is gegaan. Dat is alles.”