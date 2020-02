‘Pittig prijskaartje’ zorgt voor twijfels over toekomst imponerende Angeliño

Manchester City gebruikte afgelopen zomer zijn terugkoopoptie van twaalf miljoen euro om Angeliño terug te halen van PSV. De Spaanse linksback kwam in Engeland echter nauwelijks aan spelen toe en eind januari volgde alweer een nieuwe transfer naar RB Leipzig, dat hem tot het einde van het seizoen huurt. Trainer Julian Nagelsmann is zeer te spreken over Angeliño.

“Hij is de enige nieuwkomer die enorm snel doorheeft hoe ik over voetbal denk”, vertelt de oefenmeester in gesprek met Kicker. “Hij moet hier andere dingen doen dan onder Josep Guardiola en hij past zich enorm snel aan. Hij denkt niet te veel na, maar intuïtief doet hij al veel dingen goed.”

“Hij denkt natuurlijk goed na over wedstrijden en wat hij moet doen om de trainer tevreden te stellen”, gaat Nagelsmann verder. RB Leipzig heeft de optie om Angeliño na dit seizoen definitief in te lijven en volgens Kicker moeten die Roten Bullen in dat geval twintig miljoen euro overmaken aan Manchester City. Het is echter nog niet zeker dat dit ook zal gebeuren.

“Hij heeft een pittig prijskaartje. We zullen eerst moeten kijken hoeveel er precies in onze portemonnee zit en wat de rol wordt van de speler zelf en de club die hem verkoopt”, sluit Nagelsmann af. Angeliño speelde vooralsnog vier wedstrijden namens RB Leipzig, waaronder het met 0-1 gewonnen Champions League-duel met Tottenham Hotspur van afgelopen woensdag.