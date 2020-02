‘Ik sluit niks uit, voorlopig zit ik prima op mijn plek bij PSV’

PSV was gedurende de winterse transferperiode hard op zoek naar een nieuwe linksback en met Ricardo Rodríguez werd na weken van geruchten uiteindelijk een kandidaat voor die positie binnen gehengeld. De Zwitsers international heeft in zijn eerste weken in Eindhoven al laten zien een meerwaarde te zijn en vertelt in gesprek met het Eindhovens Dagblad zich goed op zijn plek te voelen bij zijn nieuwe werkgever.

“Het is voor het eerst dat ik een van de oudere en meest ervaren spelers bij een club ben. De rol die daarbij hoort, is duidelijk met me doorgesproken voordat ik hier kwam”, legt hij uit aan de regionale krant. “We hebben nu twee wedstrijden gewonnen en wat vertrouwen gekregen. Als we er nog elf kunnen winnen, kunnen we nog ver komen.” Rodríguez wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van AC Milan en PSV heeft geen koopoptie om hem definitief in te lijven.

Toch sluit de vleugelverdediger een langer verblijf in de Eredivisie niet uit: “Er is van alles denkbaar, maar op dit moment is er geen zinnig woord over te zeggen en ik denk er ook niet aan. Ik sluit niks uit en wil nu het beste voor deze club geven en iedereen proberen te helpen. Voorlopig zit ik prima op mijn plek bij PSV”, gaat hij verder. Zijn overstap naar de huidige nummer vier van de Eredivisie biedt Rodríguez weer de kans om minuten te maken, aangezien hij in Milaan nauwelijks in de plannen voorkwam.

“Ik heb in mijn carrière nooit periodes meegemaakt waarin ik echt maandenlang niet speelde en daarom was het eerste halfjaar van dit seizoen moeilijk. Na twee jaar bijna alles gespeeld te hebben, kwam ik niet veel in actie.” Rodríguez speelde in de eerste seizoenshelft slechts vijf Serie A-wedstrijden namens AC Milan, waar hij nog vastligt tot medio volgend jaar. In dienst van PSV kwam hij vooralsnog driemaal in actie. De Eindhovenaren nemen het zondagmiddag in Arnhem op tegen Vitesse.