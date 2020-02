Wesley Hoedt: ‘Als ik alles zou vertellen, zou hij in zijn onderbroek staan’

Weinig spelers in België hebben een cv als dat van Wesley Hoedt. De verdediger speelde voorheen voor AZ, Lazio, Southampton, Celta de Vigo en speelt nu op huurbasis voor Royal Antwerp FC. De Belgische club heeft een optie tot koop van acht miljoen euro om Hoedt definitief van Southampton over te nemen. “Het is aan Antwerp om te beslissen of ze dat recordbedrag kunnen en willen neerleggen.”

“Lichten ze de optie, dan moeten ze naar mij toe ook bepaalde verplichtingen nakomen, dat zijn de voorwaarden”, vertelt Hoedt zaterdag in gesprek met Het Nieuwsblad. De verdediger erkent dat hij weer minimaal in de Europa League wil spelen. “Misschien zelfs Champions League. In de winter bleek al dat er weer clubs uit de topcompetities geïnteresseerd waren. Dat is mooi, dat betekent dat ik weer op de goede weg ben.”

“Maar laat ons afwachten wat er in de zomer gebeurt. Ik wil het seizoen wel sowieso afsluiten met iets tastbaars, een beker of een Europees ticket.” Hoedt speelde tot dusver 23 duels in alle competities voor Royal Antwerp, dat op een vierde plaats in de Jupiler Pro League staat. De achterstand op koploper Club Brugge bedraagt liefst veertien punten, maar AA Gent heeft maar vijf punten meer dan Hoedt en consorten.

Het is maar de vraag of hij toekomst heeft bij Southampton. Toen manager Ralph Hasenhüttl aangaf dat hij de verdediger een tweede kans wilde geven, antwoordde hij: ‘Hoezo, ik heb nog geen éérste kans gekregen’. Hoedt zegt daar nu over: “Als ik het hele verhaal op tafel zou gooien, zou hij in zijn onderbroek staan. Hoe ik daar ben behandeld… Maar ik heb dat intussen verwerkt en ga niet met modder gooien naar Southampton, want ik lig er nog 2,5 jaar onder contract.”

Hoedt speelde in het verleden zes A-interlands en hij acht momenteel de kans klein dat daar nog veel bij zullen komen. “De beste verdediger ter wereld speelt er op de positie ‘vier’”, verwijst hij naar Virgil van Dijk. “Daarnaast heb je nog Nathan Aké, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij, een goede vriend van mij. Niet om denigrerend te doen over België, maar die jongens spelen in grotere competities, dus het is onbegonnen werk. Ik heb Ronald Koeman voor het laatst gesproken toen ik nog bij Southampton speelde, dat geeft wel iets aan. Ik probeer hier dus gewoon een zo hoog mogelijk niveau te halen, en dan moet de coach maar oordelen of dat volstaat.”