Wim Kieft haalt uit: ‘De Ajacieden waren net zo ergelijk als Getafe’

Ajax ergerde zich donderdag ontzettend aan de spelers van Getafe. Ryan Babel uitte dat in de tweede helft van het verloren Europa League-duel (2-0) op een bijzondere manier: hij imiteerde het gedrag van Allan Nyom. De Kameroener rolde na contact met Babel theatraal over de grond, waarna de Ajacied hem nadeed. Enkele seconden later deed de aanvaller de Getafe-speler ook na toen die naar de kant strompelde.

“Het meest irritante aan Getafe - Ajax was toch hoe de Ajacieden zich lieten gaan en zich druk maakten om allerlei randzaken in plaats van hun kwaliteiten aan te spreken en gewoon te voetballen”, benadrukt Wim Kieft zaterdag in De Telegraaf. De kop boven de column van de oud-voetballer in het dagblad laat er geen twijfel over bestaan: “De Ajacieden waren net zo ergelijk als Getafe.”

“Natuurlijk erger je je aan het gedrag van de spelers van Getafe, maar Ryan Babel die raar begint te rollen en Daley Blind die verbaal de strijd aan gaat met die gasten... Uitgerekend de twee routiniers die alles al hebben meegemaakt, lieten zich gek maken”, constateert Kieft. “Blijf ervan weg, concentreer je op het voetbal in plaats van bezig te zijn met de spelers van Getafe en de scheidsrechter.”

Kieft was niet onder de indruk van het spel van zowel Getafe als Ajax, maar ook niet van de andere duels in de zestiende finales van het Europese toernooi: “Het is allemaal surrogaat als je het afzet tegen de Champions League. Het niveauverschil is schrikbarend. Bij Ajax, met trainer Erik ten Hag voorop, doen ze altijd of er alleen in Amsterdam aanvallend wordt gevoetbald, dat dit heel speciaal is en vooral ook heel moeilijk”, besluit Kieft, die erop wijst dat Liverpool en RB Leipzig afgelopen week lieten zien ook heel offensief te spelen.