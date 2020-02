Grote woede na RKC - Sparta: ‘Kom op, man, het is elke keer hetzelfde liedje’

RKC Waalwijk ging vrijdagavond in eigen stadion tegen Sparta Rotterdam andermaal onderuit: 0-1. In de eerste helft leek de hekkensluiter van de Eredivisie recht te hebben op aan strafschop, toen Adil Auassar met zijn hand richting de bal ging. Scheidsrechter Joey Kooij en VAR Danny Makkelie zagen er echter geen strafschop in, tot grote woede van RKC-aanvoerder Mario Bilate.

“Ik weet niet, ik weet wel dat ik heel dom mijn hand de lucht in stak. Ik weet niet waarom ik dat deed. Ik had wel het gevoel dat ik iets raakte, of het nu zijn hoofd of de bal was. Het was in ieder geval heel dom en ik snap niet waarom ik mijn hand zo hoog de lucht in deed. Dat hoort er ook weleens bij”, zo begint Auassar bij FOX Sports. Als Bilate kort daarna bij presentator Cristian Willaert en analist Alfons Groenendijk verschijnt, vraagt hij direct of er sprake was van een handsbal van Auassar.

“Ik weet het wel zeker”, zegt de aanvaller van RKC stellig. “Ook dat zit ons nooit mee, eerlijk gezegd. Ik snap niet waarvoor de VAR er in godsnaam is. Ik sta op vijf meter afstand en zie dat die bal vol tegen zijn hand gaat, dus ik snap niet hoe ze dat over het hoofd zien. Ik zie zijn hand bewegen. Als ik dit kan zien... Kom op, man. Het is elke keer hetzelfde liedje. Tegen Heerenveen worden we genaaid, tegen Fortuna staat Diemers 86 meter buitenspel. Dit is gewoon een handsbal, weer een cruciaal moment dat ons wordt ontnomen door de VAR.”

“Ik zeg honderd keer tegen Joey (Kooij, red.) dat die bal tegen zijn hand ging. Ze kijken het terug en als ik het vanaf hier kan zien, moeten zij het ook zien”, zo besluit Bilate. Hij krijgt overigens bijval van Groenendijk, die ook van mening is dat er sprake was van een handsbal. Doordat RKC andermaal geen punten wist te pakken, blijft de achterstand op de nacompetitieplaats van PEC Zwolle voorlopig tien punten.