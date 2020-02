Veronica Inside maakt Ryan Babel volkomen belachelijk: ‘Bel een psychiater!’

Ryan Babel heeft bij Ajax nog bar weinig indruk kunnen maken, zo is de mening van de analisten van Veronica Inside. Babel maakte volgens René van der Gijp en Johan Derksen een uitermate zwakke indruk in de verloren Europa League-wedstrijd tegen Getafe (2-0). Ook het opvallende roze kapsel van Babel kan op weinig goedkeuring rekenen van de heren.

Babel kwam in januari op huurbasis over van Galatasaray. "Hij heeft zolang hij bij Ajax speelt, nog geen knikker geraakt. Het is helemaal niks", stelt Van der Gijp, die direct steun vindt bij Derksen. "Nee, het voegt niks toe. Het rent en het vliegt en het heeft roze haar, en dat was het", zo verwijst Derksen naar de opvallende coupe die Babel al enige tijd heeft.

Een van de opvallendste momenten tijdens Getafe - Ajax was het 'toneelstuk' dat Babel opvoerde in de tweede helft. Na een lichte overtreding op Allan Nyom rolde de 33-jarige aanvaller opzichtig over het gras en hinkte hij naast de rechtsback van Getafe, om de spot te drijven met zijn opponent. "Ik weet niet of de mensen in Spanje dat doorhadden", zegt Derksen. Jan Boskamp vond de actie van Babel in ieder geval niet slim. "Ik vond het een lachertje, want hij liet daarmee zien hoe geïrriteerd ze waren en dat ze helemaal uit hun spel werden gehaald", aldus Boskamp.

Vervolgens ging het gespreksonderwerp opnieuw over op het kapsel van Babel. "Dat roze haar, dat doe je toch ook niet?", vraagt Van der Gijp zich af. "Dat kan toch niet? Neymar had het ook, maar die heeft het er na drie dagen afgehaald." Derksen doet er nog een schepje bovenop. "Als zo'n man bij de kapper komt en zegt: 'Doe maar kort. En roze.' Dan moet zo'n kapper een psychiater bellen, of de deuren sluiten, maar het níet doen. Een volwassen man van in de dertig die tegen de kapper zegt: 'Doe het maar roze vandaag' ..."