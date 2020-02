Ahmad Mendes Moreira neemt revanche op FC Den Bosch in knotsgekke return

Ahmad Mendes Moreira van Excelsior heeft vrijdagavond tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch revanche genomen voor wat er in november gebeurde bij het uitduel. De aanvaller, die vier maanden geleden racistisch bejegend werd door Den Bosch-supporters, tekende vrijdag voor de winnende treffer in de knotsgekke return tegen de Brabanders (6-4). Jong Ajax schreef historie door met de jongste formatie ooit in de Keuken Kampioen Divisie te verschijnen en won van Helmond Sport (0-2), terwijl SC Cambuur met een degelijke zege op Roda JC (2-0) de koppositie behield. De Graafschap blijft de koploper in de periode na de 1-2 winst tegen FC Dordrecht.

Excelsior - FC Den Bosch 6-4

Elías Már Ómarsson opende in de 27ste minuut de rekening voor Excelsior, nadat de aanvaller doelman Wouter van der Steen had omspeeld: 1-0. Rai Vloet zette vlak voor rust de 2-0 op het scorebord op aangeven van Joël Zwarts en er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Rotterdammers, maar daar kwam na rust verandering in. Pedro Marques schoot in de rebound al snel de 2-1 binnen en in de 54ste minuut werd het 2-2. Danny Verbeek zorgde daar met een vrije trap in de verre hoek voor. Het werd nog erger voor Excelsior, want even later maakte Pedro Marques er uit een counter ook 2-3 van.

De wedstrijd was echter nog lang niet gespeeld, want al snel kwam de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen terug via een penalty van Luigi Bruins: 3-3. Een rake kopbal van Pedro Marques, die zijn hattrick voltooide, zette Den Bosch vervolgens opnieuw op voorsprong: 3-4. Excelsior liet het er niet bij zitten en kwam opnieuw op gelijke hoogte, toen een schot van Zwarts via Stijn Meijer in het doel verdween: 4-4. Ahmad Mendes Moreira bezorgde Excelsior in de tachtigste minuut de winst, door na een hoekschop te scoren: 5-4. Het werd via Vloet in de blessuretijd ook nog 6-4.

SC Cambuur - Roda JC Kerkrade 2-0

Vanaf het begin van de wedstrijd was het SC Cambuur dat de klok sloeg tegen Roda JC Kerkrade. Robert Mühren kreeg al snel twee grote kansen, maar zag doelman Radomir Novakovic steeds ternauwernood ingrijpen. In de 29ste minuut kwam daar verandering in, toen Mühren de bal na een goede steekpass van Mees Hoedemakers tegen de touwen krulde: 1-0. Het bleef daarna eenrichtingsverkeer in Leeuwarden, dat voor Cambuur vlak na rust opnieuw werd beloond met een intikker van Michael Breij: 2-0. Mühren raakte in de slotfase de lat, maar de Friese overwinning kwam geen moment meer in gevaar.

FC Dordrecht - De Graafschap 1-2

Het mooiste doelpunt van de avond in de Keuken Kampioen Divisie was ongetwijfeld die van Robin Polley. De rechtsback van FC Dordrecht pegelde de bal in de twintigste minuut met een prachtige streep van grote afstand binnen: 1-0. Lang kon Dordt daar niet van genieten, want Javier Vet tikte drie minuten later uit een hoekschop de gelijkmaker binnen: 1-1. De Graafschap ging door en maakte in de 35ste minuut 1-2 via Daryl van Mieghem, die kon binnentikken na goed voorbereidend werk van Stef Nijland. Dordrecht-trainer Harry van den Ham kreeg vlak daarna rood vanwege aanmerkingen op de leiding. Ook De Graafschap kwam niet ongeschonden uit de strijd: Mohamed Hamdaoui kon twintig minuten voor tijd inrukken na rood voor een tackle van achteren. Met tien man hielden de Doetinchemmers uiteindelijk eenvoudig stand

Helmond Sport - Jong Ajax 0-2

Met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar en 204 dagen bracht Mitchell van der Gaag het jongste Jong Ajax ooit in een Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd binnen de lijnen. Het eerste bedrijf, waarin nog geen doelpunten vielen, leverde kansen over en weer op: Naci Ünüvar en Kenneth Taylor stelden Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel op de proef, terwijl diens collega Kjell Scherpen redden moesten optreden bij pogingen van Diego Snepvangers en Jordy Thomassen. Een minuut na rust slaagde Jong Ajax erin om op voorsprong te komen in Helmond, toen Sontje Hansen raak schoot op aangeven van Juan Familia-Castillo. Via onder meer Ünüvar kreeg Jong Ajax al snel mogelijkheden om de marge verder uit te breiden en het was uiteindelijk Alex Méndez die de einstand op 0-2 bepaalde.

NAC Breda - Almere City FC 1-0

In de eerste helft waren weinig grote kansen te noteren. NAC Breda probeerde het in de openingsfase met een schot in het zijnet van Mounir El Allouchi, terwijl Youri Loen aan de andere kant uit een vrije trap net naast mikte. Op slag van rust kreeg Nick Venema een vrije kopkans, maar de spits van Almere City-spits ging recht op doelman Nick Olij. Na rust kreeg NAC een penalty na een tackle van Loen, die door Jan Paul van Hecke werd afgemaakt: 1-0. NAC miste daarna nog goede kansen via Arno Verschueren en Finn Stokkers, maar had aan één treffer genoeg voor de zege.

Jong PSV - TOP Oss 1-1

Met ruim een halfuur op de klok kwam Jong PSV op voorsprong tegen TOP Oss. Philippe Rommens bracht Noni Madueke ten val, waarna de Engelsman zelf raak schoot vanaf elf meter. De bezoekers zochten in de eerste helft juist nadrukkelijk naar de aanval, maar keken na de eerste helft toch tegen een achterstand aan. Binnen het uur spelen slaagde Rommens erin om zijn fout van voor rust goed te maken met de gelijkmaker. Ondanks kansen over een weer, onder meer voor Henk Dijkhuizen en Rommens, kwam er geen verandering meer in de gelijke stand.

Telstar - MVV Maastricht 2-1

Telstar trad in eigen stadion aan in de uitshirts, omdat het witte thuistricot teveel leek op de lichtblauwe shirts van MVV. In het uitshirt kwamen de bezoekers al na twaalf minuten spelen op voorsprong, door een rake strafschop van Anthony van den Hurk. Shayne Pattynama (naast), Sven van Doorm (paal) en Reda Kharchouch (gered door MVV-doelman Nigel Bertrams) liet Telstar voor rust mogelijkheden onebnut om op gelijke hoogte te komen. Nadat MVV in de eerste fase van de tweede helft nog mogelijkheden kreeg op de 0-2, kwam Telstar met 53 minuten op de klok op gelijke hoogte via clubtopscorer Kharchouch. Rashaan Fernandes en Van Doorm kregen vervolgens uitstekende kansen, maar het was Kharchouch die Telstar in de slotfase een 2-1 overwinning bezorgde. MVV besloot de wedstrijd nog met tien man door een rode kaart voor Shermaine Martina.

Go Ahead Eagles - NEC Nijmegen 2-1

In het aantrekkelijke affiche op De Adelaarshorst hielden beide ploegen het kruit droog in de eerste helft. De echt grote kansen bleven voor rust uit, al kregen Jonathan Okita en Antoine Rabillard wel degelijk kleine mogelijkheden om de score te openen. Kort na rust was het wel raak in Deventer, toen NEC-doelman Mattijs Branderhorst een schot van Soufyan Ahannach niet kon verwerken en daarmee Rabillard in de rebound een niet te missen kans bood. Tien minuten later kwam Go Ahead Eagles op curieuze wijze op een 2-0 voorsprong. Ahannach tikte binnen, nadat kort daarvoor enkele spelers stopten wegens een vlagsignaal van de grensrechter. Scheidsrechter Siemen Mulder liet het spel echter doorgaan en daar profiteerde de thuisploeg maximaal van, tot woede van de spelers van NEC. Zian Flemming bracht zeven minuten voor tijd nog de spanning terug, maar dichterbij wisten de bezoekers niet meer te komen.