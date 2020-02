Uitblinkende Kasper Dolberg laat zich gelden bij teleurstellend OGC Nice

Kasper Dolberg is er vrijdagavond met OGC Nice niet in geslaagd om te winnen van laagvlieger Brest. De voormalig Ajacied, die sinds de zomer voor de Ligue 1-club speelt, deed in de eerste helft van zich spreken met een assist en een doelpunt, maar het bleek niet genoeg voor de overwinning: 2-2.

Dolberg toonde zich in de 23ste minuut een ware spits, door bij een voorzet van nummer tien Alexis Claude Maurice op te duiken bij de eerste paal. De Deense aanvaller verlengde de bal met een knappe voetbeweging ineens richting het doel en leek te scoren, maar op het laatste moment pikte ploeggenoot Adam Ounas het doelpunt van de spits af: 1-0.

Tien minuten later zette Dolberg zichzelf alsnog op het scorebord: de Scandinaviër draaide zich op de rand van de zestien van Brest vrij en vond met een laag afstandsschot met rechts het doel: 2-0. Doelman Gautier Larsonneur mocht zich de treffer aanrekenen, want het schot van Dolberg leek niet onhoudbaar. Op slag van rust liet Nice de tegenstander terug in de wedstrijd komen, toen Samuel Grandsir van Brest alert reageerde bij een rebound: 2-1.

Brest had op dat moment overigens al enkele grote kansen gemist en Nice mocht dus nog van geluk spreken dat het de kleedkamers mocht opzoeken met een voorsprong. De assist en het doelpunt van Dolberg bleken in de tweede helft niet genoeg voor een overwinning, want een ongelukkige eigen goal van verdediger Dante zorgde voor 2-2. De 36-jarige Braziliaan kreeg de bal ongelukkig op het onderbeen na een hard schot van Grandsir.