Ronald Koeman op bezoek bij Feyenoord: ‘Ik heb hem netjes de hand geschud’

Justin Bijlow maakt de afgelopen weken een uitstekende indruk bij Feyenoord. De 22-jarige doelman wordt, mede door lovende woorden van zijn trainer Dick Advocaat, getipt als kandidaat voor de selectie van Oranje voor het EK van komende zomer. Bondscoach Ronald Koeman was vrijdag op bezoek bij de training van Feyenoord en bekeek volgens De Telegraaf in zijn ‘ooghoek’ Bijlow.

“Ja, ik heb de bondscoach niet gesproken, wel gezien en netjes de hand geschud”, zegt Bijlow in gesprek met De Telegraaf. Advocaat liet onlangs weten dat hij de jonge doelman ‘goed genoeg’ voor Oranje vindt. “Ik weet hoe het werkt, maar ik moet één ding doen: iedere wedstrijd presteren bij Feyenoord en dan zien we of de bondscoach iets voor me in petto heeft: Jong Oranje of het grote Oranje. Ik ken de bondscoach wat langer omdat hij me eerder tweemaal uitnodigde voor een oefenstage bij het grote Oranje. Dat was in de tijd dat ik bij Feyenoord onder de lat stond toen Giovanni van Bronckhorst trainer was.”

Bijlow, sinds het vertrek van Kenneth Vermeer naar Los Angeles FC eerste keeper, is na twee verschillende blessures weer topfit en het revalidatieproces heeft hem ‘meer spiermassa’ opgeleverd. “Maar ik heb ook veel beelden bestudeerd van allerlei topkeepers. De grote jongens zoals Alisson Becker van Liverpool, Jan Oblak (Atletico Madrid), Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona) en André Onana van Ajax. Hem plaats ik in het rijtje van beste tien doelmannen van de wereld. Zij stralen rust uit onder de lat en zijn rustig. Die ontwikkeling maak ik nu ook.”

De jonge doelman ontkent dat het nu makkelijk is om op zijn positie bij Oranje te komen. Bijlow stelt dat er genoeg goede keepers rondlopen en wijst naar Jasper Cillessen, Jeroen Zoet, Tim Krul, Maarten Paes, Sergio Padt en Marco Bizot. “Ik moet naar mezelf kijken, goed keepen, betrouwbaar zijn en dan zien we wel of de bondscoach me ziet staan voor de interlands in maart tegen Spanje en Verenigde Staten en me later wel of niet meeneemt naar het EK.”