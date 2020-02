Kraay jr. verbijsterd na Getafe - Ajax: ‘Dan ben je niet goed bij je hoofd’

Ajax staat volgende week voor een uitermate zware opdracht om nog de achtste finales van de Europa League te behalen. De Amsterdammers gingen donderdagavond met 2-0 onderuit tegen Getafe. Hans Kraay junior zegt zich bij FOX Sports voornamelijk te hebben verbaasd over het optreden van Ajax-doelman Bruno Varela.

“Onze commentator heeft vanaf het begin gezegd dat het verschrikkelijke komedianten, verschrikkelijke gasten waren. In de studio hebben onze analisten geconcludeerd dat de scheidsrechter daar heel makkelijk in meeging. Allemaal goed, maar ik vind dat Ajax de grootste schuld bij zichzelf moet leggen”, zo begint Kraay jr. zijn relaas. André Onana was in Getafe wegens een schorsing niet van de partij. “Er stond een keeper met nul vertrouwen, die Onana moest vervangen.”

Ten Hag: 'Het perspectief is niet goed, maar we geven niet op'

“Die gaan je niet zo laten opbouwen. Wat is dit, joh? Dan ben je niet goed bij je hoofd. Maar dan is iedereen niet goed bij zijn hoofd als dit toegestaan wordt”, gaat de analist verder. “Die jongen heeft totaal geen vertrouwen, want tegen Jong FC Utrecht heeft hij er zeven om zijn oren gehad. Die laat je dan opbouwen tegen een ploeg die je als een stelletje opgevoerde aasgieren afjagen. Tja, ik neem het hem niet eens het meest kwalijk. Ik denk dat hij gewoon een opdracht heeft gehad van de technische staf.”

“Je kan hem toch ook de eerste drie ballen laten uittrappen, de tweede bal winnen en van daaruit voetballen? Als er dan een klein beetje vertrouwen is en de druk van die aasgieren er een beetje af is, kun je gaan voetballen”, zo klinkt het. Kraay jr. begrijpt dat Ryan Babel op gegeven moment geïrriteerd reageerde richting de spelers van Getafe. “Ik kan me voorstellen dat je het zat bent, maar dit gaat je niet helpen. Het publiek en de scheidsrechter gaan zich dan aan jou ergeren. Maar jeetje, de laatste bal van Perr Schuurs. Met 1-0 kom je nog aardig weg en heb je nog een kans. Maar ik heb nu het gevoel dat het 3-1 voor Ajax wordt.”