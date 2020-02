Hartverwarmend gebaar van Feyenoord-selectie voor ‘emotionele’ Sinisterra

Luis Sinisterra liep vorige week zondag in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord (3-4) een zware knieblessure op. De Colombiaanse vleugelaanvaller staat daardoor zes tot negen maanden aan de kant. Sinisterra werd vrijdag verrast met een fruitmand én een serie hartverwarmende beterschapswensen van zijn ploeggenoten.

“Wat een aardig gebaar. Ik ben iedereen heel dankbaar die hier aandacht aan heeft besteed. Alle berichten die ik heb ontvangen met beterschapswensen. Ik ben ze heel erg dankbaar. Ik zal hier sterker uitkomen en we zullen elkaar snel weer terug zien op het veld”, zo begint Sinisterra in de video van Feyenoord TV. Aanvoerder Steven Berghuis is de eerste Feyenoorder die een boodschap heeft achtergelaten voor zijn Colombiaanse ploeggenoot.

“Luis, topspeler. Het is slecht nieuws, maar je moet positief blijven. Het team staat achter je en er zijn al veel voorbeelden van voetballers die sterker van zo'n blessure terug zijn gekomen. Blijf positief en we geloven in je”, zegt Berghuis. Trainer Dick Advocaat noemt het ‘heel vervelend’ wat er gebeurd is. “Maar je bent nog jong en sterk. Alles ziet er goed uit voor de toekomst en we zullen je op allerlei manieren ondersteunen. Hopelijk kom je net zo sterk terug als dat je was. We waren blij met je en hopelijk zullen we blij met je blijven.”

“Ik hoop dat je snel terugkomt. God zij met je. En een dikke knuffel”, voegt Eric Botteghin toe. Achtereenvolgens komen ook onder meer Sven van Beek, Jens Toornstra, Orkun Kökcü, Luciano Narsingh, Robert Bozeník, John de Wolf, Sam Larsson, Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Leroy Fer, Nicolai Jörgensen en Oguzhan Özyakup met een beterschapswens, afwisselend in het Engels, Spaans en Nederlands. Renato Tapia stelt dat de hele ‘Feyenoord-familie’ klaarstaat voor Sinisterra. “Om beter te worden en je hieruit te halen. We zijn allemaal met je. En je weet dat de pannenkoeken klaarstaan.”

“Heel mooi, ik word hier erg blij van. Heel gelukkig om ze weer te zien”, glundert Sinisterra na het zien van de video van zijn ploeggenoten. “Iedere dag laten we zien één grote familie te zijn. Om ze nu te horen brengt veel emoties naar boven. Ik hoop ze snel weer te zien en bij de groep aan te kunnen sluiten. Ik word sterker van deze berichten. Dit is niet het einde. Ik kom snel en sterker terug om de fans nog meer blijdschap te geven en hen overwinningen en doelpunten te schenken. Ik moet vooruitkijken. Het zal lang duren, maar ik weet dat we elkaar gaan terugzien.”