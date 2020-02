Pardew sneert terug naar Kenneth Perez en Ronald de Boer: ‘Het is misleidend’

Alan Pardew heeft donderdag op de persconferentie bij ADO Den Haag voor het eerst een reactie gegeven op de vrachtlading aan kritiek die de trainer deze week kreeg. De Britse oefenmeester vindt de negatieve commentaren van onder meer Ronald de Boer en Kenneth Perez 'jammer'. "En het is ook misleidend", aldus Pardew, die met ADO zeventiende staat en daarmee afstevent op rechtstreekse degradatie.

Eind december trok ADO Pardew aan als opvolger van de zelf vertrokken Alfons Groenendijk, waarna de Haagse club in januari liefst zeven Engelse spelers binnenhaalde. “Wat een blunder, joh. Wat een gigantische blunder", zei Perez eerder bij FOX Sports over het aanstellen van Pardew. "Hij kent de competitie totaal niet en dan geef je hem een carte blanche, van: ken jij nog wat spelers? Ja hoor, die kent hij wel. Dan haal je een batterij uit Engeland en dat voegt echt heel weinig toe. Misschien helemaal niks."

Ronald de Boer ging later over zijn collega-analist Perez heen door te stellen dat hij 'nog nooit zo'n slechte ploeg heeft gezien'. "'Het is jammer en misleidend dat dit alles gezegd wordt", pareert Pardew. "Sinds ik hier ben zijn er al speculaties. Over spelers die ik gehaald heb, maar ook over problemen tussen Nederlandse en Engelse spelers. Ik kan natuurlijk alleen maar oordelen over wat ik zie en het is totaal niet waar dat er twee groepen zijn. Dat de Engelse spelers apart zitten van de Nederlandse spelers. De Engelse jongens zijn warm ontvangen."

"We kunnen eigenlijk alleen maar van deze onzinverhalen afkomen als we punten gaan pakken", zegt Pardew, die door oud-trainer Aad de Mos 'een tactisch onbenul' werd genoemd na de wedstrijd van ADO tegen PSV (0-3 verlies). "Hij doet het tactisch negentig minuten verkeerd tegen PSV", analyseerde De Mos. "Iedereen weet dat Mohamed Ihattaren naar binnenkomt en dat Denzel Dumfries eroverheen komt. Dan ben je gewoon niet goed bezig. Hij kent het Nederlands voetbal niet en onderschat het. Tactisch gezien zet hij het, met het materiaal dat er is, verkeerd neer."

Pardew kan wel lachen om de kritiek van De Mos. "Als trainer word je vaak bekritiseerd om de manier waarop je je team laat spelen, maar het is niet vaak gebeurd dat ik als 'tactisch onbenul' ben weggezet", lacht de Engelsman. "Ik vat de kritiek niet persoonlijk op. Ik weet dat ik, net zoals de spelers, heel erg vastberaden ben om het tij snel te keren. Ik ben binnengehaald om de ploeg te behoeden voor degradatie en dat probeer ik te doen. We proberen van alles. Opstellingen, formaties. We proberen de juiste balans in het elftal te vinden."