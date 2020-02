‘Concrete belangstelling’ voor Camavinga lijkt goed nieuws voor Ajax

De naam van Donny van de Beek wordt al maandenlang nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid. Marca pakt vrijdag uit met de ‘puzzel’ van de Koninklijke voor het middenveld van volgend seizoen. De Spaanse sportkrant schrijft dat Van de Beek momenteel het ‘dichtst’ bij een dienstverband in het Santiago Bernabéu is, maar dat trainer Zinédine Zidane momenteel ‘andere prioriteiten’ heeft.

Marca benadrukt dat Ajax, Real Madrid én Van de Beek het al eens zijn over de voorwaarden van een transfer naar Spanje. De 22-jarige middenvelder zou zichzelf voorgenomen hebben om pas na dit seizoen duidelijkheid te geven over zijn toekomst. Het betekent echter niet dat een overstap van Van de Beek naar Real Madrid reeds een uitgemaakte zaak is, want Zidane zou momenteel ‘andere prioriteiten’ hebben om zijn middenveld te versterken. De naam van Paul Pogba wordt ook al geruime tijd in verband gebracht met Real Madrid en de Franse middenvelder zou nog altijd bovenaan het verlanglijstje van Zidane staan.

Van de Beek: 'Ben nog helemaal niet bezig met een eventuele transfer'

Real Madrid was afgelopen zomer al nadrukkelijk in de markt voor Pogba, maar vond in Manchester United een weinig bereidwillige onderhandelingspartner. The Red Devils verlangden 180 miljoen euro en dat was voor de Spaanse topclub te gortig. De kans is groot dat Manchester United zijn vraagprijs komende zomer laat zakken, daar het contract van Pogba voorlopig loopt tot medio 2021. Toch denkt Marca dat Real Madrid nog steeds om en nabij honderd miljoen moet overmaken naar Engeland voor Pogba.

Eduardo Camavinga wordt in Madrid beschouwd als het belangrijkste alternatief voor Pogba. Real Madrid heeft reeds contact opgenomen met diens zaakwaarnemer Moussa Sissoko, die tevens de belangen van Ousmane Dembélé behartigt. De zeventienjarige middenvelder van Stade Rennes wordt echter begeerd door verschillende Europese topclubs en zal daardoor ook een fors bedrag moeten kosten. Het contract van Camavinga, die dit seizoen 32 officiële wedstrijden speelde, loopt nog tot medio 2022.

Er bestaat overigens ook een scenario waarin Real Madrid komende zomer geen dure middenvelder gaat binnenhalen. Marca schrijft dat er gekozen moet worden tussen Martin Ödegaard óf een nieuwe middenvelder. De 21-jarige Noorse middenvelder is in principe tot het einde van volgend seizoen verhuurd aan Real Sociedad, maar onder bepaalde omstandigheden kan de huurovereenkomst voortijdig worden beëindigd. Ödegaard maakt tot dusver met zeven doelpunten en acht assists de nodige indruk bij Real Sociedad.