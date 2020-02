Berusting ondanks ‘naaipraktijken’ Barcelona: ‘Moet ik dan gaan huilen?’

Martin Braithwaite mag zich voortaan speler noemen van Barcelona, dat de transfer van de Deense aanvaller donderdag wereldkundig maakte. De Catalanen activeerden de ontsnappingsclausule van achttien miljoen euro in het contract van de spits bij Leganés. Bij de laagvlieger in LaLiga is men ondanks de miljoenentransfer absoluut niet blij met de deal met Barcelona.

"Ik denk dat ze ons flink hebben genaaid, maar wat kan ik doen? Moet ik gaan huilen?", verklaart trainer Javier Aguirre vrijdag op een persconferentie. "Zolang de zon 's morgens nog opkomt en wij elf spelers mogen opstellen hebben we een kans om ons te handhaven." Barcelona maakte gebruik van een speciale regeling, waardoor er buiten de transferwindow alsnog een speler kon worden aangetrokken. Vanwege de blessure bij Ousmane Dembélé, die langer dan vijf maanden uit de roulatie is, gaf de Spaanse voetbalbond toestemming aan de titelkandidaat.

Aguirre zag in januari ook al een belangrijke kracht tussentijds vertrekken bij het ploeterende Leganés. Na de verkoop van Braithwaite aan Barcelona is de frustratie bij de Mexicaanse coach zo mogelijk nóg groter. "Ik ben behoorlijk van slag door het vertrek van Martin (Braithwaite, red.), maar dat was ik zeker ook door de transfer van Youssef En-Nesyri naar Sevilla van vorige maand."

De keuzeheer van de nummer negentien in LaLiga staat niet alleen in zijn kritiek. Algemeen directeur Martín Ortega liet kort na het vertrek van Braithwaite al weten dat hij de hele gang van zaken zeer onwenselijk vond voor een kleine club als Leganés. "Barcelona profiteert optimaal van deze oneerlijke regel. De benadeelde partij is uiteindelijk Leganés."