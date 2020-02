‘Schlemiel CL-finale Liverpool twee jaar na nachtmerrie weer in lastig parket’

Het heeft er alle schijn van dat Lorius Karius na dit seizoen terugkeert bij Liverpool. Volgens The Athletic is Besiktas niet van plan om de optie in het huurcontract met de doelman te lichten. De Turkse topclub kan de Duitser voor circa acht miljoen euro definitief overnemen, maar de verwachting is dat Karius na twee seizoenen in de Süper Lig weer aansluit bij the Reds.

Volgens The Athletic is het echter niet aannemelijk dat Karius volgend seizoen tot de selectie van manager Jürgen Klopp behoort. De koploper in de Premier League zou openstaan voor aanbiedingen van andere clubs. Bronnen dicht bij de sluitpost uit Duitsland hebben ook al laten weten dat Karius zijn toekomst buiten Liverpool ziet liggen. Hij begint na de zomerstop sowieso aan zijn laatste contractjaar op Anfield.

Karius kwam tot dusver tot 63 wedstrijden in het shirt van Besiktas. Net als bij Liverpool kreeg de doelman in Turkije geregeld met kritiek te maken. Met name trainer Senol Günes uitte vaak zijn ongenoegen. Ook buiten het veld waren er de nodige problemen voor Karius tijdens zijn verhuurperiode. Vorig jaar maart klaagde hij Besiktas nog aan bij de FIFA vanwege achterstallige salarissen.

Voor Karius kwam na de Champions League-finale van 2018 een abrupt einde aan zijn verblijf bij Liverpool. Hij ging in de eindstrijd tegen Real Madrid (3-1 nederlaag) bij twee doelpunten van de Koninklijke opzichtig in de fout. Besiktas bood hem vervolgens een uitweg. Bij Liverpool lijkt er geen basisplaats in te zitten, daar Alisson Becker al enige tijd de onbetwiste nummer een onder de lat is. Daarnaast fungeert Adrían naar tevredenheid als tweede doelman